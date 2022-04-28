Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçı tarihleri açıklandı

Kayserispor - Trabzonspor arasında oynanacak olan rövanş maçının tarihi belli oldu.

Hopaspor, Iğdırspor, 68 Aksaray Belediye'yi saf dışı bırakan Kayserispor daha sonra Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'ı da kupadan eledi. Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen sarı kırmızılı takım Trabzonspor ile eşleşmişti. Geçen hafta Trabzon'da oynanan maçta Kayserispor 1-0 mağlup olmuştu. Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanacak olan rövanş maçının tarihi de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada maçın tarihi 10 Mayıs Salı günü olarak açıklandı. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.