Bedeli kadar ceza yediler

Sivas'ta jandarma ekipleri ele geçirilen bin 110 paket kaçak sigara için 22 bin 110 lira idari para cezası kesti.

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  • 28.04.2022 16:41
  • Güncelleme: 28.04.2022 16:41
Bedeli kadar ceza yediler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta jandarma ekipleri ele geçirilen bin 110 paket kaçak sigara için 22 bin 110 lira idari para cezası kesti.

Gölova İlçe Janadarma Komutanlığı tarafından D-100 karayolu Sivas’ın Gölova İlçesi Aşağıtepecik köyü mevkiinde yapılan yol denetimleri sırasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 7 şahsa ait bin 110 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılarak paket başı 20 lira olmak üzere toplam 22 bin 110 lira idari para cezası kesildi.

İHA

Kayseri Gündem
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