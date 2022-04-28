Ürgüp'de Ramazan etkinlikleri devam ediyor

Ürgüp Belediyesi Ramazan etkinliklerinde Aykut Kuşkaya 29 Nisan Cuma günü teravih namazından sonra saat Ürgüp Belediyesi Ramazan sahnesinde seyirci ile buluşacak.

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  • 28.04.2022 16:37
  • Güncelleme: 28.04.2022 16:37
Ürgüp'de Ramazan etkinlikleri devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ürgüp Belediyesi Ramazan etkinliklerinde Aykut Kuşkaya; 29 Nisan Cuma günü teravih namazından sonra saat Ürgüp Belediyesi Ramazan sahnesinde seyirci ile buluşacak.

Ürgüp Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri devam ediyor. 29 Nisan’da Aykut Kuşkaya’nın sahnesinin ardından 30 Nisan Cumartesi günü de saat 22:00’de Fatih Koca ilahi ve ezgileriyle Ürgüp Belediyesi Turgut Özal Kültür Merkezinde sahne alacak. Programlara sunum ve şiirleriyle Mehmet Zeyd Yıldız da katılacak. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk; “Mübarek Ramazan ayına veda ettiğimiz bu günlerde, tüm Ramazan ayı boyunca olduğu gibi Cuma ve Cumartesi günleri tasavvuf musikisinin önde gelen isimlerinden Aykut Kuşkaya ve Fatih Koca’yı misafir ederek, ramazan etkinliklerimizi tamamlıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı etkinliklerimize bekliyor, şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum" şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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