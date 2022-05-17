Zehir tacirlerine 12,5'ar yıl hapis cezası

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan İ.Ç. ile S.K., 12 yıl 6'şar ay hapis ve 25 bin'er lira para cezasına çarptırıldı.

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  • 17.05.2022 18:10
  • Güncelleme: 17.05.2022 18:10
Zehir tacirlerine 12,5'ar yıl hapis cezası

Kayseri Adalet Sarayı 6’ıncı Ağır Ceza mahkemesine görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar İ.Ç. ve S.K. ile tanıklar katıldı. Şahitlerin dinlenmesinin ardından savcı sanıkların tutukluklarının devamını talep etti.

Mahkeme başkanı tarafından son sözleri sorulan sanıklardan S.K, “Takdir mahkemenin” derken İ.Ç. ise “Benim uyuşturucu ticaretiyle alakam yok” diyerek suçlamaları kabul etmedi.  

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, sanıklar hakkında 12 yıl 6’şar ay hapis cezası ve 25 bin’er lira idari para cezasına hükmetti.

1ha

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