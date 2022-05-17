Sarraf Gülderdi: ‘Altın ve Döviz kurları yükselişte’

Yukarı yönlü hareketler ise devam ediyor. Sarraf İhsan Gülderdi, son 15 yılın kredi risk primlerinin zirve noktaya gelmesiyle birlikte dövizin üzerindeki baskının arttığını ifade etti.

Döviz kurunda gerçekleşen artış hakkında konuşan Sarraf İhsan Gülderdi, “Sabah günü yüzde 2’lik bir artışla başladık. Bunun en büyük haberi de küresel sermayelerin ve küresel ekonomilerde resesyon beklentilerinin yukarı yönlü olmasıydı. Özellikle son 15 yılın kredi risk primlerinin zirve noktaya gelmesiyle birlikte dövizin üzerindeki baskı arttı. Bu da yüzde 2, hatta şu an itibarıyla yüzde 3’e kadar artış gözlendi. Bunun geri tepkimesi, kar satışlarına sebebiyet verdi” dedi.

‘ALTIN VE DÖVİZDE YUKARI YÖNLÜ HAREKET VAR’

Resesyon sinyallerinin ardından onsunda yukarı yönlü harekete geçtiğini söyleyen Gülderdi, doların da 16 lira seviyelerine çıktığını belirtti. Gülderdi, ”Özellikle doları, 16 lira seviyelerinde görmüştük. 16,85- 16,90 seviyesinde de Euro’yu görmüştük. Bununla birlikte tekrar kar satışları geldi. Şu an yüzde 2 artışla Dolar, Euro devam ediyor. Tabi bununla birlikte resesyon sinyalleriyle birlikte onsun da yukarı yönlü hareket ettiğini gördük. Bu ise altın fiyatlarını yukarı yönde etkiledi. Tabi özellikle dün bahsettiğim artışın üzerinde tam kapanmaya gitmesi, ilerleyen zamanlarda risk iştahının artmasıyla birlikte altın fiyatlarının da döviz fiyatlarının da yukarı yönlü hareket ettiğini söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.