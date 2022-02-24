Zehir taciri gözaltına alındı
Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
- 24.02.2022 20:14
- Güncelleme: 24.02.2022 20:14
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde yapılan çalışmalarda U.G. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şahsın adresi tespit edilerek arama yapıldı.
Operasyonda satışa hazır paketler halinde 11 parça halinde 43 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi, 86 gram sentetik kannabinoid, hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanıldığı düşünülen 2 rulo folyo ele geçirildi.
Olayla ilgili U.G isimli şüpheli ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.