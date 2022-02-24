Kayseri kalesinde intihar girişimi

Olay, Kayseri Cumhuriyet Meydanında bulunan tarihi Kayseri Kalesi’nin burçlarında yaşandı. Y.Ö., isimli şahıs, kale surlarına çıkmak isterken fark edilerek yakalandı. Anca daha sonra tekrar gelen şahıs, bu kez sur merdivenlerinin önündeki demir korkulukları aşarak kaleye çıktı.

‘8 AYDIR SOKAKTA KALIYORUM’

Kendisini aşağıya atmakla tehdit eden Y.Ö., 8 aydır sokaklarda kaldığını ve işsiz olduğunu iddia etti. Şahıs, “Belediye buraya gelsin ve bir yetkili; ‘sana asgari ücretle iş bulacağız, şurada yat’ desin. Başka bir şey istemiyorum” diye bağırdı.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri, şahsın yanıa çıkarak ikna etmek için çalıştı. İkna çabaları sonuç verdi ve Y.Ö. bulunduğu yerden inmeye razı oldu. Şahıs daha sonra hastaneye götürüldü.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ

İntihar girişiminde bulunan Y. Ö.’nün, Develi Belediyesinden ve kaymakamlığından odun, kömür ve gıda yardımı aldığı, Kayseri Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde 3 ay boyunca yataklı psikolojik tedavi gördüğü, ve bu sürede Kayseri Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından takip ve bakımının yapıldığı belirtildi. Ayrıca şahsın, Develi ilçesinde de daha önce intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.