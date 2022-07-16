Zamlı emekli maaşları hesaplara yatıyor

Milyonlarca emeklinin beklediği zamlı maaşlar yarından itibaren hesaplara yatmaya başlıyor. 

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  • 16.07.2022 16:01
  • Güncelleme: 16.07.2022 16:01
Zamlı emekli maaşları hesaplara yatıyor

4 Temmuz’da açıklandığı üzere 6 aylık enflasyon oranına göre emekli ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 41,69 oranında zam yapılmıştı. Yaşanan maaş artışları hesap edilirken toplu sözleşme ve ilk 6 ayda oluşan enflasyon farkı baz alındığı için SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ilk 6 ayda yüzde 42,35'lik zam oluştu. 
Bu artışlar baz alındığında 2000'den önce emekli olan SSK emeklisinin taban maaşı 3 bin 295 liradan 4 bin 687 liraya çıktı. En düşük emekli maaşı ise 2 bin 500 liradan 3 bin 500 liraya çıkarıldı.

EMEKLİ MAAŞLARI HESAPLARA YATMAYA BAŞLIYOR
Tüm kamu personeli 8 Temmuz'da zamlı maaşlarını alırken 1 ila 14 Temmuz arasını kapsayan dönem için zamlı maaş farkları bayram sonrasına bırakıldı. SSK emekli maaş ödemeleri ise 17 Temmuz'dan (yarın) itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

1ha

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