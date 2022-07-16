Trafik kazalarında günlük ölüm ortalaması düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 10 yılın Bayram tatillerinde ülkemizde görülen trafik kazaları hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Geçtiğimiz 10 yılda bayram tatillerinde trafik kazalarında ölüm ortalamasının 15, 2022 yılı Kurban Bayramı tatilinde ise ortalamanın 7’ye düştüğünü belirten Soylu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Lütfen dönüş yolunda da trafik kurallarına uyalım. Emniyet kemeri, hız limiti, telefon kullanmama, dinlenerek sürüş. Son 10 yılda 9-10 günlük bayram tatillerinde günlük ölüm ortalaması 15, 2022 Kurban Bayramı 7. Sağ salim dönüş için hep birlikte kurallara uyalım.”