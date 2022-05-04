Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

Düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınladığı iddiasıyla Hande Karacasu dün akşam Sakarya'da gözaltına alınmıştı. Karacasu daha sonra serbest bırakıldı. Olaydan sonra, göçmenlerin ülkelerine gönderilmesiyle ilgili politikalarıyla öne çıkan Zafer Partisi, gözaltı kararını kınadı. Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Serap Altuntaş ve beraberindeki partililer, Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Hande Karacasu’yun, genel başkan Ümit Özdağ tarafından talep edilen ve senaryosu onaylanan bu kısa film ile kontrolsüz göçün sonuçlarını gösterdiğini belirten Altuntaş, “Suriye’de yaşadıkları yerler işgalcilerce bombalanarak Türkiye’ye zorla göç ettirilen Suriyeliler Türkiye’de “halk” değil, misafirdir. Filmde kin ve düşmanlık yoktur. Kontrolsüz göçün sonuçları senaryo olarak yer almıştır. Bir taraftan hükümet sığınmacıların ülkelerine gönderileceğini açıklayıp geri adım atarken, diğer taraftan da bunu dile getirenlerin gözaltılarla sindirilmeye çalışılması tam bir çelişki ve ikiyüzlülüktür” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’nın Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Bengi Başer hakkında da göç idaresince suç duyurusunda bulunulacağının açıklandığını anımsatan Altuntaş, ”Suç duyurusunda bulunsun, ama BM’de 9 milyon Suriyeliyi besliyoruz diyen Feridun Sinirlioğlu ve aynı açıklamayı 3 kez yapan MSB Hulusi Akar ile ilgili de suç duyurusunda bulunsun. Ayrıca Ümit Özdağ ‘5,3 milyon Suriyeli, 1,5 milyon Afgan sığınmacı var’ diyor. FETÖ taktiği olan suç duyurusu tehdidi ve baskısı ile bizleri susturamayacaksınız. Zamanı geldiğinde yargılandığınız zaman size adaletli davranılacak ve adaletin önemini anlayacaksınız” ifadelerini kullandı.