LPG'de 1 liraya yakın indirim bekleniyor
- 04.05.2022 17:30
- Güncelleme: 04.05.2022 17:30
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın dünya piyasalarında dalgalanma yaratmasıyla Brent petrol fiyatı da sürekli değişiyor. Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar seviyelerine kadar düştü.
Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgilere göre, önümüzdeki Cuma gecesinden geçerli olacak şekilde LPG fiyatında indirim beklentisi oluştu. İndirimin 95 kuruş ila 1 lira arasında olacağı öğrenildi. İndirimin gelmesiyle 11,94 liradan satılan LPG, 10,94 lira seviyelerine inmesi bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 20,57 TL
Motorin: 22,28 TL
LPG: 11,94 TL (beklenen indirim uygulanmadan)