Z kuşağı flörtü evliliğe tercih ediyor

Medicana Sivas Hastanesi Uzman Psikoloğu Begüm Özkaya, Z kuşağının evlenmek istemediğini veya da çok geç yaşta evliliği düşündüğünü belirterek, “Evlenmeyi tercih etmeyip sosyal medya, arkadaş ilişkileri, flört ilişkileri daha çok tercih ediyorlar” dedi.

Son dönemlerde düşünceleriyle gündem olan Z kuşağı sorumluluk altına girmek istemediğinden ya evlenmek istemiyor ya da geç yaşta evliliği tercih ediyor. 1995 ve 2009 yılları arasında doğan Z kuşağı genelde bireysellik ve yalnızlığı tercih ediyor. İkili ilişkilerde genellikle sosyal medya araçlarını kullanan Z kuşağı, evlilik yerine flört ilişkilerini tercih ediyor. Konuyla alakalı aileleri uyaran Medicana Sivas Hastanesi Uzman Psikoloğu Begüm Özkaya, “Daha çok takip etmek, ona güven aşılamak, birlik beraberliği aşılamak bizim ailelere önerdiğimiz şeyler. Eğer tek başlarına yapamıyorlarsa psikolog ve psikiyatri desteği almalarında fayda var” dedi.

“Evliliği pek düşünmüyorlar, bireysel yaşamayı seviyorlar”

Z kuşağının özelliklerinden bahseden Medicana Sivas Hastanesi Uzman Psikoloğu Begüm Özkaya, “Son yıllarda sıkça duyduğumuz kavramlar var, X kuşağı, Y kuşağı ve Z kuşağı olarak. Z kuşağı dediğimiz milenyum kuşağı, 20. Yüzyılın ilk kuşağı, teknoloji kuşağı da diyebiliriz çünkü teknolojini içine doğuyorlar. Özelliklerine bakacak olursak özgüvenleri yüksek, özgürlükle alakalı çok keskin çizgileri var. Bağımsız olmaya karşı aşırı meyilleri vardır hatta bu düşkünlük boyutundadır. Özgürlüklerine ve konfor alanlarına müdahile edilmesinden hiç hoşlanmazlar. Toplum değil bütünlüğü seven çocuklar onun için evliliği pek düşünmüyorlar, bireysel yaşamayı seviyorlar. Kendi yollarını çizmeyi çok severler, kural tanımızlar, aileleri ile ilgili çok sıkıntı yaşarlar çünkü aileleri onları kısıtlıyor. Çocuklar özgür ve bireysel yaşmak istiyor bundan dolayı kuşak çatışması oluşuyor” dedi.

“Evlenmek istemiyorlar ya da çok geç evlenmek istiyorlar”

Z kuşağının sorumluluklardan kaçtığını ve bireysel yaşamı tercih ettiklerin belirten Uzman Psikoloğu Begüm Özkaya, “İkili ilişkileri çok sıkıntılı. Teknoloji ile sanal arkadaşlar, oyunlar, sosyal medya onlar için daha önemli olduğundan sosyal medya arkadaşlıkları Z kuşağı için daha ön planda. Hayata ve insanlara bakış açıları çok farklı bireysellik ve özgürlüğü düşündükleri için evliliği düşünmüyorlar veya ileri yaşlarda düşünüyorlar. Aynı zamanda ekonomik problemler, karşılarına çıkan insana güven sorunları, iş problemleri, aileye olan bakışlar değiştiği için Z kuşağıyla evlenmeyle ilgili sorun ve sıkıntıları şu anda görüyoruz. Evlenmek istemiyorlar ya da çok geç evlenmek istiyorlar. Sorumluluk almak istemiyorlar çünkü özgürler, bireyseller, yalnızlığı tercih ediyorlar genellikle odalarında dahi yalnızlar sosyal medya ile iletişime geçmek istiyorlar. Kültür değerleri ve hayata bakış açıları farklı olduğu için evliliğe bakış açıları da farklı. Aile birliğini olumsuz etkiliyor. İnsanlar arası iletişimi olumsuz etkileyecek, boşanmalar daha çok artacak çünkü bireysel düşündükleri için insanlara karşı toleransları daha az olacak” diye konuştu.

“Psikolog ve psikiyatri desteği almalarında fayda var”

Ailelerin Z kuşağına aile yapısının öğretilmesi gerektiğini söyleyen Uzman Psikoloğu Özkaya, “Kısıtlanmak istemiyorlar. Ev yemeğidir, çocuk bakımıdır, evin çeşitli sorumluluklarından dolayı evliliği değil bireyselliği tercih ediyorlar. Bu yüzden de evlenmeyi tercih etmeyip sosyal medya, arkadaş ilişkileri, flört ilişkileri daha çok tercih ediyorlar. Kültür çok önemli, bulunulan kültür her neyse o aşılanmalı, daha çok iletişim artırılmalı, daha çok paylaşım yapmak gerekiyor. Çocuk sosyal medya da ne yapıyor, hangi alanda zaman geçiriyor hangi arkadaşları var, nasıl ilişkiye sahip önce bunları fark edip kontrol altına almaları gerekiyor. Daha çok takip etmek, ona güven aşılamak, birlik beraberliği aşılamak bizim ailelere önerdiğimiz şeyler. Eğer tek başlarına yapamıyorlarsa psikolog ve psikiyatri desteği almalarında fayda var” dedi.

Öte yandan Z kuşağı gençler, yetişkinlerin onların anlamakta zorlandığını belirterek sorumluluk altına girmek istemediklerini, evliliği geç yaşlarda düşündüklerini söylediler.