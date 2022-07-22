Unutulmaya yüz tutmuş dokumacılık, Yozgatlı kadınların elinde hayat buluyor

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde açılan halı ve kilim dokuma atölyesi ile geleneksel dokumacılık kadınların elinde yeniden hayat buluyor.

Şefaatli ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde açılan halı ve kilim dokuma kursuna katılan kadın kursiyerler, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yaşatmaya çalışıyor. Kültürel değerlerin yaşatılması amacıyla açılan kursta renk renk, desen desen geleneksel dokumanın aslına sadık kalınarak devam ettirilen binlerce yıllık sanat dalı, gelecek nesillere aktarılıyor. Açılan kursa katılan kadın kursiyerler, geleneksel tezgahta öğrendikleri halı ve kilim dokumacılığı ile bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Kadınların ürettikleri ürünler yurtiçi ve yurt dışından büyük rağbet görüyor.

Kursiyerlerden Sonay Kaynak geleneksel dokumacılığı yaşatmaya çalıştıklarını söyleyerek, “Bizim için bir değişiklik oldu. Evde oturuyorduk zaman geçmiyordu. Burası açıldı. Burada geleneksel kilimlerimizi öğrenmiş olduk. Biz yeni bir şeyler kattı. Kilimleri, seccadeleri, hediyelik eşyaları ilmek ilmek dokuyoruz ve burada daha güzel zaman geçiriyoruz. Ekonomik olarak ta önemli katkı sağladı. Evde durup zaman geçirmeye çalışırken burası bize hem zaman hem de bütçemize yarar kattı. Geleneksel kilim dokumacılığını yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.

Kursiyerlerden Mualla Başer ise, “Ben ve hanımıyım. Buraya geldim. Kendimize bir uğraş ve ailemize bir katkımız olsun düşüncesi ile buradayız. Üretiyoruz ve bize bu imkanı sağlandığı için herkese teşekkür ediyoruz. Kilim dokuyor, seccade yapıyor, çanta yapıyoruz ve herkesin kendi isteğine göre siparişlerimiz oluyor ve satarak paramızı alıyoruz ve bütçemize katkımız oluyor. Unutulmuş bir sanat. Normalde annelerimiz yapıyormuş, bizler bilmiyorduk. Biz de bu sanatımızı devam ettirelim dedik. Eskinin şeyleri daha güzeldi ama şimdi unutulduğu için bizler de yeniden başladık” şeklinde konuştu.

Kooperatif adı altında üretilen ürünleri sattıklarını ve aile ekonomilerin katkı sağladıklarını belirten Şefaatli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ümmügülsüm Döker de, “Kooperatifimizi 2021 yılında kurduk. Amacımız bayanlarımızın üretirken sosyalleşmesi ve aynı zamanda dar gelirli ailelerimize bir geçim kaynağı olsun istedik. İstihdam sağlamak amacıyla çıktık yola Kilim, çanta, seccade gibi ürünler elde ediyoruz. Değişen dünyaya ayak uydurmak için de değişik tasarımlar elde etmeye çalışıyoruz. Geçmiş ile geleceği birleştirmeye çalışıyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerimiz var. Bunların başında da kilim dokuma geliyor. Biz bunu canlandırmak istedik. Türk kadınlarının genetiğinde dokuma mevcut. Biz de hem Türk motiflerini hem de değişik Türk motiflerini çantalar ve takılarda işleyerek hem modern bir görüntü elde etmek hem de unutulmamasını sağlamak istiyoruz. Yurtiçi ve yurt dışlından siparişlerimiz var. Oralara satıyoruz” ifadelerine yer verdi.