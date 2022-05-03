Yunusemre Mahallesine Aile Sağlığı Merkezi

Kocasinan Belediyesi tarafından Yunusemre Mahallesine yapılacak olan aile sağlık merkezinin temeli atıldı.

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  • 03.05.2022 14:16
  • Güncelleme: 03.05.2022 14:16
Yunusemre Mahallesine Aile Sağlığı Merkezi

 

Kocasinan Belediyesi, Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında Yunusemre Mahallesi’ne yapılması planlanan aile sağlığı merkezinin temelini atarak, yapımına başladı.  Temel atma programına katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her mahallenin ihtiyacına göre yeni tesis ve hizmetler kazandırdıklarını ifade etti.

‘KOCASİNAN’IMIZ, ÇAĞDAŞ VE MODERN BİR GÖRÜNÜME KAVUŞACAK’
Yapılan çalışmalarla ilgili konuşan Başkan Çolakayrakdar, “Yunusemre Mahallemizde devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlandığında bölgenin çehresi değişecek. Özellikle ihtiyaç olan mahallelerde başlatmış olduğumuz kentsel dönüşümle Kocasinan’ımız, çağdaş ve modern bir görünüme kavuşacak. Dönüşümle birlikte bu bölgede ihtiyaç duyulan aile sağlık merkezinin temelini atıyoruz ve bir temel atma programı daha yapıyoruz. İnşallah kazasız, belasız sağlıkla tamamlanmasını diliyorum. Yavuzlar, Yunusemre ve bu bölgeye hizmet verecek olan tesis, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak. Mevcut aile sağlık merkezi fiziki olarak yenilenmesi gerekiyordu. Bundan dolayı yeni bir aile sağlık merkezi, çağdaş şartlarda vatandaşlara hizmet verecek. Kocasinan Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan her alanda en iyisini sunabilmek için yoğun gayretimiz var. Mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu diğer hizmetleri de belirli bir program dahilinde yapacağımızın bilinmesini istiyorum. Çalışmalarımız tamamlandığında Kocasinan, daha da güzelleşecek ve hak ettiği noktaya yakın zamanda ulaşacak” ifadelerini kullandı.

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