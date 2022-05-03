Nişana giden aile Yozgat'ta kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı

Adana'dan Tokat'ın Niksar ilçesine nişan için giden aile, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Bağlıca köyü mevkiinde kaza yaptı. Aynı aileden 1 kişi öldü, 2'si ağır 6 kişi de yaralandı.

PAYLAŞ
  • 03.05.2022 14:07
  • Güncelleme: 03.05.2022 14:07
Nişana giden aile Yozgat'ta kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Adana’dan Tokat’ın Niksar ilçesine nişan için giden aile, Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi Bağlıca köyü mevkiinde kaza yaptı. Aynı aileden 1 kişi öldü, 2’si ağır 6 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin İ.’nin (22) kullandığı 34 RDC 11 plakalı otomobil sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu Sarıkaya ilçesi Bağlıca köyü mevkiinde takla atarak şarampole devrildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan 16 yaşındaki Berivan İ. olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile Zeynep (20), Muhammet Ali (11), Mustafa (3), Fatma (41) ve İbrahim İ. (42) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerince yaralılar Sorgun ve Yozgat Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Ailenin, sürücü Hüseyin İ’nin nişan töreni için Tokat’ın Niksar ilçesine gittikleri öğrenildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Ziraat mühendisi Sedat : 'Mayıs ayında don bekliyoruz'

Ziraat mühendisi Sedat : “Mayıs ayında don bekliyoruz”

3 katlı binanın çatısı küle döndü

3 katlı binanın çatısı küle döndü

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç'tan eni havalimanı incelemesi

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç'tan eni havalimanı incelemesi

Kayseri'de kaçak avcılığa geçit yok

Kayseri'de kaçak avcılığa geçit yok

Başkan Akmermer: 'Kayseri Ekonomi Platformu kurulmalı'

Başkan Akmermer: 'Kayseri Ekonomi Platformu kurulmalı'

Tomarza protokolü şehit aileleri ile bayramlaştı

Tomarza protokolü şehit aileleri ile bayramlaştı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

2
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

3
Hunat Camiinde kılınan Enderun usulü teravihe yoğun ilgi

Hunat Camiinde kılınan Enderun usulü teravihe yoğun ilgi

4
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

5
Kılınç'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

6
Kılınç MHP'den istifa etti

Kılınç MHP'den istifa etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserisporlu Mert Çetin korkuttu

Kayserisporlu Mert Çetin korkuttu

Kıbrıs Gazisi Mehmet Tahir Güneş hayatını kaybetti

Kıbrıs Gazisi Mehmet Tahir Güneş hayatını kaybetti

DAHA FAZLA
Bakan Akar'dan 'Yeni Havalimanı' İncelemesi

Bakan Akar’dan "Yeni Havalimanı" İncelemesi

MHP'li Özdemir: 'Ramazan Bayramı ve Milliyetçiler Günü'nü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz'

MHP'li Özdemir: 'Ramazan Bayramı ve Milliyetçiler Günü'nü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz'

'Sosyal medyada takipçi sayısına aldanmayın'

'Sosyal medyada takipçi sayısına aldanmayın'

Yunusemre Mahallesine Aile Sağlığı Merkezi

Yunusemre Mahallesine Aile Sağlığı Merkezi

Dr. Özdemir: 'Uyku apnesi, yanlış beslenmenin bir sonucu olabiliyor'

Dr. Özdemir: “Uyku apnesi, yanlış beslenmenin bir sonucu olabiliyor”