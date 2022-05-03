Dr. Özdemir: 'Uyku apnesi, yanlış beslenmenin bir sonucu olabiliyor'

 Uyku apnesi, uykuda solunum durması olarak biliniyor. Kişinin yaşam şeklini etkileyen hastalık, obezite ve yanlış beslenme sonucu ortaya çıkabiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Özdemir, uyku apnesi tedavisi konusunda bilgiler verdi.

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  • 03.05.2022 14:13
  • Güncelleme: 03.05.2022 14:13
Dr. Özdemir: 'Uyku apnesi, yanlış beslenmenin bir sonucu olabiliyor'

Solunum durması olarak bilinen uyku apnesi kişinin yaşam şeklini olumsuz etkiliyor. Özel Tekden Hastanesi’nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Fatma Özdemir, “Uyku apnesi genelde milenyum çağında daha fazla bilinen bir hastalık oldu. Obezite ve yanlış beslenmenin sonucunda ortaya çıkan bir hastalık olarak biliniyor” diye konuştu.

‘HASTA HORLADIĞININ FARKINDA OLAMAZ BU YÜZDEN PARTNERİNE SORUYORUZ’
Uyku apnesinin obezite sonucu ortaya çıkabileceğini söyleyen ve belirtilerinden bahseden Özdemir, “Hastalığı obezite ile ilişkilendirmemizin sebebi de; genelde kilolu hastalarımızda daha sık görüyoruz. Yapısal olarak boynu kısa olan hastalarda da gördüğümüz oluyor. Bel çevresi geniş hastalarımızda daha sık görüyoruz. Gece uykuda solunum durması ile seyreden bir hastalıktır. Hasta genelde farkında olmuyor, birlikte yaşadığı kişiye sorarak, klinik tanıyla koyuyoruz. Bunun için cihazlarımız da var ancak hastaya genelde; gece horlama var mı, gündüz uyku hali var mı ya da sabah uyku alınmamış bir şekilde veya baş ağrısıyla uyanılıyor mu şeklinde sorular soruyoruz.  Gerekirse de ileri tetkik amaçlı Polisomnografi dediğimiz uyku testini yapıyoruz. Hastalarımız kendileri horladıklarının farkında olmazlar. Bazen anlamsız kilo artışları da uyku apnesi belirtisi olabilir. Çünkü gece apneye bağlı olarak kişi soluk alıp veremez. Oksijen uç organlarına kadar gidemez. Bu yüzden metabolizma yavaşlar. Uykuluk hali, geçmeyen baş ağrısı da belirtiler arasındadır” ifadelerini kullandı. 

‘BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ VE EVDE CİHAZLA UYUNABİLECEK DESTEĞİ VERİYORUZ’
Tekden Hastanesi olarak ilk kez cihazla evde uyku desteği vereceklerini ifade eden Özdemir, “Tedavi için öncelikle polisomnografi yapmamız gerekiyor. Klinik olarak şüphelendiğimiz hastaları uyku testine gönderiyoruz. Bizler evde uyku testini başlatacağız. Normalde Polisomnografi cihazı hastanın gece solunumunun kaç kez durduğunu, oksijeninin kaçlara kadar düştüğünü, beyin dalgalarında ve aktivitesinde bir yavaşlama olup olmadığını ölçen bir cihazdır. Pandemiyle birlikte maalesef ki uyku poliklinikleri daha az hasta yatırır oldu. Bizler de hastalara evde cihazla uyuyabilecekleri desteği veriyoruz. Cihazın bir gece takılı kalması gerekiyor. Hastanın ertesi sabaha kadar cihazla uyuması gerekiyor. Cihaz sabah bize bir döküm veriyor. Hastanın gece kaç kez solunumu durduğunu, oksijenin ne kadar düştüğünü ölçüyoruz ve belli bir değerimiz var onun üzerindeyse kişiye mutlaka sizin cihazla uyumanız gerekiyor diyoruz. PAP tedavisi dediğimiz basınçlı oksijen makineleri var. Bu tedaviyle uyuyan hastalarımızın birçoğu hem kilo artışları duruyor hem de PAP cihazlarının şöyle bir avantajı var, kişinin gece solunum durmasına bağlı kalp krizi riskini azaltıyoruz” şeklinde konuştu.
 

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