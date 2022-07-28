Yumurta fiyatları neden artıyor?

Bir yılda yüzde 250 oranında zamlanan yumurta fiyatlarının neden arttığı merak ediliyor.

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  • 28.07.2022 11:21
  • Güncelleme: 28.07.2022 11:21
Yumurta fiyatları neden artıyor?

26 yıldır yumurta satışı yapan Onur Özer, üretimin ana kalemlerinden olan yemin ana bileşenlerinin ithal olduğuna işaret ederek döviz kuru arttıkça yumurtanın da fiyatının arttığını söyledi. Özer, döviz kuru ve akaryakıtın hareket yönüne göre fiyatların değişebileceğini ifade etti. 

Kahvaltı sofrasının vazgeçilmezi olan yumurtaya 2 gün önce yeni bir zam daha geldi. 30 liradan satılan 30’luk yumurta kolisi, 60 liraya çıktı.  Üretici, tanesi 2 liraya yükselen yumurta fiyatlarının da yeterli olmadığını düşünürken, tüketiciler ise zamların kaynağını merak ediyor. Kayseri de 26 yıldır yumurta satışı yapan Onur Özer, tüketicinin fiyatlar yüksek de olsa almaya devam ettiğini söyledi. Yumurta maliyetlerinin de her geçen gün arttığına işaret eden Özer, “Bunu herkes alacak ama üretici açısından felaket… Yani mazot fiyatı dörde katlanmış döviz fiyatı iki, iki buçuk katına çıkmış. Yapacak bir şey yok. Yem yerli olmadığı için yurtdışından geliyor, haliyle döviz arttıkça yumurta fiyatları da artacak. Bu konuda keşke elimizden bir şey gelse.35 liraydı bir günde16 lira zam yapıldı. Yani 35 liradan 50 lira bandına geldi. Tüm Türkiye’nin tarım bakanlığının internet sitesinde yayınlanır bunlar. 4 firma tüm Türkiye’nin yumurta borsasını belirler. Her pazartesi fiyat açıklanır, herkes buna uyum sağlar” ifadelerini kullandı.

‘ÜRETİCİ FİYATI ARTTIRDIĞI SÜRECE BİZİM YAPABİLECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK’

Esnafın yumurta fiyatlarının artmasında müdahalesinin olmadığını ifade eden Özer, “Esnaf açısından bakıldığında yapılacak hiçbir şey yok. Bir mücadele olacaksa gidip bu fiyatı belirleyen borsayı manipüle eden insanlarla yapılsın. Üreticilere de sorsan maliyetleri gerekçe gösterirler. Bu kısır döngüye dönüyor. Nasıl çözülecek kimse bilmiyor” diye konuştu. 

YENİ ZAM KAPIDA

Yumurta satıcısı Onur Özer, yeni zammın kapıda olduğunu da söyledi. 9. ayda yumurta kolisinin 70 lira seviyesini göreceğinin konuşulduğunu belirten Özer, “Piyasa daralacak. Herkes kendince haklı. Olan vatandaşa olur. Şu an duble dediğimiz XL yumurta 50,55 lira. Marketlerde ise 60,65 lira, biz biraz daha uygun tutuyoruz. Üretici fiyatı arttırdığı sürece bizim yapabileceğimiz bir şey yok” şeklinde konuştu.

1ha

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