Kayseri Barosu seçime gidiyor

Kayseri Barosu Başkanı Av. Ali Köse, baronun ekim ayında seçimli genel kurul yapacağını söyleyerek, kendisinin de yeniden aday olacağını belirtti. Köse, 'Seçim, kanun gereği yapılması gereken bir süreç' dedi.

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  • 28.07.2022 11:18
  • Güncelleme: 28.07.2022 11:24
Kayseri Barosu seçime gidiyor
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Kayseri Barosu Başkanı Av. Ali Köse, baronun ekim ayında seçimli genel kurul yapacağını söyleyerek, kendisinin de yeniden aday olacağını belirtti. Köse, “Seçim, kanun gereği yapılması gereken bir süreç” dedi.

Başkan olarak seçildiği genel kurulun normalde 2020 yılında yapılması gerektiğini ama pandemi nedeniyle 2021 yılında yapıldığını kaydeden Kayseri Barosu Başkanı Ali Köse, baro seçimlerinin çift yıllarda yapıldığını kaydetti. Köse, “2020 yılı Ekim ayında yapmamız genel kurulu ki bu tüm Türkiye genelinde yapılan bir genel kuruldu. Pandemi bahane gösterilerek ki ben bu durumun hukuka aykırı olduğunu o zamanda dile getirmiştim, şimdi de dile getiriyorum. Seçimlerimizi bu nedenle yapamamıştık. Kayseri Barosu olarak 2020 Ekim ayında yapmamız gereken genel kurulu, 11 Eylül 2021’de yapmıştık. Bizim avukatlık kanunumuzun seçimle ilgili maddesinde çift yılların Ekim ayında genel kurulların yapılacağı işaret ediliyor. Bu nedenle olağan genel kurulumuzu ki yine Türkiye’deki bütün barolar itibariyle bu yıl Ekim ayında yapacağız. Bu süreci resmen başlatmış değiliz. Yönetim Kurulu’nda bu konuyla ilgili henüz karar almış değiliz ama bu konuyla ilgili karar alınacak. Elbette bizim açımızdan 1 yıllık bir Baro Başkanlığı, yönetim ve diğer bölümlerde çalışma süremiz oldu. O nedenle bazı vatandaşlarımız, önümüzde yapılacak olan olağan genel kurulun, olağanüstü olduğu izlenimini almış olabilir. Öyle bir şey değil. Bu kanun gereği yapılması gereken, bir süreç” ifadelerini kullandı.

Kendisinin yeniden aday olacağını da sözlerine ekleyen Köse, “Genel kurulun inşallah mesleğimiz ve meslektaşlarımız için güzel sonuçlar vereceğini umuyorum. Ben adayım. Biz grubumuzla tekrar bir araya gelip, listemizi de şekillendireceğiz. Konuyla ilgili açıklamayı da birkaç hafta içinde yapacağız. İnşallah hayırlı uğurlu olur” şeklinde konuştu.

İHA

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