TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven temmuzda azaldı

Haziran ayında 93,6 olan endeks, temmuz ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 93,4’e geriledi.

TÜİK, 2022 Temmuz ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi haziran ayında 93,6 iken, temmuz ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 93,4 olarak kayıtlara geçti. Böylece endeks, Mayıs 2021’de gördüğü 92,8 değerinden bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

EN ÇOK DÜŞÜŞ PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜNDE

Bir önceki aya göre temmuz ayında imalat sanayi güven endeksi yüzde 2 oranında azalarak 102,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında azalarak 117,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 oranında azalarak 113,4 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi yüzde 7,4 oranında artarak 68 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında artarak 85 değerini aldı.

GÜVEN ENDEKSİ ORANLARI NASIL OKUNMALI?

Güven endeksi, teknik olarak 0 ila 200 arasında değer alabilir. 100'ün altı tüketicinin ekonomiye güvenin zayıf olduğunu, 100'ün üzeri güvenin güçlü olduğunu gösteriyor.