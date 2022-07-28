Büyükşehir’den Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla 1-7 Ağustos günleri arasında Tarihi Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde 17 şehirden 33 sanat dalının yer alacağı ve 31 sanatçının katılacağı ‘Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali’ düzenlenecek. Sergiler, söyleşiler ve konserlerin yer alacağı festivalde el sanatları da Kayserililerin beğenisine sunulacak.