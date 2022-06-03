Yüksekten düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Kayseri'de ikamet ettikleri evin 5. katından düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
- 03.06.2022 21:02
- Güncelleme: 03.06.2022 21:02
Olay, sabah saatlerinde Kocasinan ilçesinde bir ikamette meydana geldi. Şizofren hastası olan Feride Göktaş, iddiaya göre oturdukları apartmanın 5. kat dairesinden aşağı düştü.
Polis komşusu tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekibi de sevk edildi. Olay yeri incelemesinin ardından Feride Göktaş’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
1ha
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