Haziran ayı kira artış oranı belli oldu

TÜFE oranının açıklanmasıyla birlikte haziran ayında kiralara en fazla yüzde 39,33 oranında zam yapılabilecek.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber kiralara yapılacak zam oranları da belli oldu. Kira artış hesaplamaları önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılırken 2018 yılında kira artış hesaplamaları 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalaması üzerinden hesaplanmaktadır.

KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) TÜFE verilerini açıklamasıyla birlikte kira artış oranları da belli oldu. Açıklanan verilere göre TÜFE'de 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 artış gerçekleşti.