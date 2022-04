YRP Talas Başkanı Şimşek: 'Bizim derdimiz memleket meselesi'

Yaklaşık 5 ay önce YRP Talas ilçe başkanlığına getirilen Mehmet Şimşek, ülke gündemini ve Talas’ta yapılan çalışmaları değerlendirdi. Talas’ın daha da gelişmesi için parti olarak yeni projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Şimşek, “İnşallah Talas’a yenilikler getireceğiz ve ilçemizi daha ileri seviyelere çıkaracağız” dedi. Talas’ın öğrenci şehri olduğunu vurgulayan Şimşek, ilçenin turizmde eksiklikleri olduğunu dile getirdi. Şimşek, “Bu konuda çalışmalar yaparak özellikle Derevenk Viyadüğü taraflarını turizme kazandırmayı düşünüyoruz. Talas’ta yapılan çalışmalardan hiçbir şekilde olumsuz yönde sonuç almadık. Bu konuda Mustafa Yalçın‘ın çalışmalarını da çok başarılı buluyorum ve takdir ediyorum. Talas’ı nasıl daha güzel hale getirebiliriz üzerine düşündüğümüz projeleri ilerleyen günlerde kâğıda da dökmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

“ASGARİ ÜCRETİN ARTTIRILMASI YERİNE ZAMLAR GERİ ÇEKİLSİN”

Vatandaşın alım gücünün iyice düştüğünü belirten YRP Talas İlçe Başkanı Şimşek, ekonominin kanayan yara haline geldiğini kaydetti. Şimşek, “Ekonomimizin son geldiği durumlar bildiğiniz üzere dışa bağlı kalan tedarik zincirinden dolayı maalesef hem esnafımız hem çiftçimiz hem de vatandaşımız zor durumda. Son zamanlarda yapılan açıklamalarda bütün siyasi partilerin tek bir ağızdan önümüzdeki günlerde hem emekliye hem asgari ücretliye hem de diğer çalışanlara ücretlerinde artış yapacaklarını söylüyorlar. Ben bu açıklamayı doğru bulmuyorum. Asgari ücretliler ve diğer çalışanların hak ettiği değeri zam yaparak mevcut zamları tasdiklemiş oluyorlar. ‘Evet bir zam var ve bunun önüne geçemiyoruz, size de bir miktar zam verip sizi rahatlatalım’ diyorlar. Hem vatandaşı enflasyona ezdirmeyecek adımlar atıp hem bununla ilgili çalışmalar yapıp üretime teşvik edilmeli” şeklinde konuştu.

“TARIMDA DIŞA BAĞIMLI HALE GELDİK”

Tarım sektörünün de zorda olduğunu belirten Şimşek,akaryakıt ve gübre zamlarından dolayı çiftçinin üretim yapamaz hale geldiğini söyledi. Mesleğinden dolayı tarım ile ilgilendiğini de kaydeden Şimşek, “Şu an gerçekten hiçbir çalışma yapılamıyor. Bunun sebebi yakıt ve gübre fiyatlarından ve en kötüsü üreticinin ürettiğini kime nasıl satacağını bilmemesinden kaynaklanıyor. Üreticinin, aradaki komisyoncunun fazla kazandığını bildiği için ekme taraftarı da olmuyor. Maalesef bu zamlar da son zamanlar da hem üreticilerimizi hem de vatandaşımızı perişan etti. Zamlar konusunda son olarak şunu söylemek istiyorum; esnafa şirin görünmenin bir anlamı yok, esnaf ziyaretlerine gidip farklı vaatler vermenin bir anlamı yok. Son günlerde ilimize gelen farklı siyasiler var, devlet hastanesinde aşağı tarafa doğru geldikleri zaman ya da her hangi bir caddeyi gezdikleri zaman bunu da gayet net bir şekilde görecekler ki her iki dükkandan birisi kiralık vaziyette. Çünkü esnaf gerçekten büyük bir zarar içerisinde, esnafa farklı vaatlerde bulunmak yerine esnafı koruyacak, yaptığı işleri pazara sunabilecek ya da maliyetini muhafaza edebilecek, sürekli zam altında kalmayacak samimi açıklamalar ve vaatler yapılmasının lazım olduğunu düşünüyorum. Ülkemiz her ne kadar tarıma elverişli de olsa tarımda biz maalesef dışa bağlı hareket ediyoruz. İlk önce vatandaşımızın rahat bir şekilde geçimini sağlaması daha sonra artan malzemenin piyasaya sürülmesi ya da ihraç edilmesi tarafındayım” diye konuştu.