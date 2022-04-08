Bünyan protokolü öğrencileri ziyaret etti

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve Kaymakam Turgut Gülen, Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 'Hamidiye'de Bayram Telaşı' programına katıldı.

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  • 08.04.2022 17:12
  • Güncelleme: 08.04.2022 17:41
Bünyan protokolü öğrencileri ziyaret etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve Kaymakam Turgut Gülen, Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ’Hamidiye’de Bayram Telaşı’ programına katıldı.

’Hamidiye Makasıyla Hayata Dokunuyor’ sloganıyla başlatılan etkinlikte kuaföre gidemeyen Bünyanlılar başta olmak üzere tüm herkese 8-30 Nisan arasında ücretsiz saç ve cilt bakımı yapan öğretmenler ve öğrencileri ziyaret eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve Kaymakam Turgut Gülen, okulda Bünyan Belediyesi’nin desteğiyle yapımı tamamlanan konferans salonunda da incelemelerde bulundu.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Ramazan ayında yüreklere dokunarak hemşehrilerimizi mutlu eden bu anlamlı etkinlik için müdürümüze, öğretmenlerimize ve evlatlarımıza teşekkür ediyor, öğrenci ve öğretmenlerimizin her alanda sonuna kadar destekçileri olduğumuzu bildiriyorum’’ ifadelerini kullandı.

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İHA

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