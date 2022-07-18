YRP'li Önder Narin: 'Vatandaşlarımız salondan çıkarken 'evet benim bu partiye oy vermem lazım' diyecekler'

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri İl Başkanı Önder Narin, bütün Kayserilileri YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da katılacağı kongreye davet etti. Narin, ' Fatih Erbakan'ı canlı dinlemek isteyen kişi sayısı gün geçtikçe artıyor' dedi. 

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  • 18.07.2022 14:35
  • Güncelleme: 18.07.2022 14:35
YRP'li Önder Narin: 'Vatandaşlarımız salondan çıkarken 'evet benim bu partiye oy vermem lazım' diyecekler'

YRP Kayseri İl Başkanlığı’nda 2'nciOlağan Genel Kurul heyecanı yaşanıyor. YRP Kayseri İl Başkanı Önder Narin, 24 Temmuz’da gerçekleştirilecek kongre hakkında açıklama yaptı. 2'nci Olağan Kongreyi gerçekleştireceklerini belirten Narin “Kayseri hazır mısınız diyoruz, heyecanla bekliyoruz. 24 Temmuz Pazar günü Genel Başkanımız Fatih Erbakan’ı dört gözle bekliyoruz. Kayserililerde bekliyor. Fatih Erbakan’ı canlı dinlemek isteyen kişi sayısı gün geçtikçe artıyor. 24 Temmuz Erciyes Kültür Merkezinde gümbür gümbür, salonu taşıracak şekilde 2’nci Olağan Kongremizi gerçekleştireceğiz. Halkımızdan dönüşler almaya başladık. Fatih Erbakan mı geliyor diye bize, il binamıza veya şahsi telefonlarımıza dönüş yaparak katılacaklarını bildirip, ‘bende geleceğim, Fatih Erbakan’ı bende göreceğim’ diyen kişi sayımız çoğaldı. Biz buradan çağrı yapıyoruz. 24 Temmuz Pazar günü saat 18.00’da inşallah yeni Türkiye’nin oluşumunu, yeniden Erbakan’ın gelişini ve Kayseri’nin değişime hazır olduğunu hep birlikte görüp, şahitlik etmeye tüm Kayserili hemşerilerimizi davet ediyoruz” ifadelerinde bulundu.
‘ARTIK DEĞİŞİM, DÖNÜŞÜM BAŞLADI’
Fatih Erbakan’ın ülkeye yapacağı projeleri ve ülkeyi ekonomik krizden nasıl çıkartacağını dinlemek isteyen herkesi Kongreye çağıran Narin, “Genel Başkanımız Fatih Erbakan’ın ülkeye yapacağı projeleri ve kalkınma hamlesini bu ekonomik krizden nasıl çıkartacağını dinlemek isteyen bütün vatandaşlarımızı kimseyi ayırmadan, sağ parti, sol parti demeden herkesi Erciyes Kültür Merkezine bekliyoruz. Vatandaşlarımız salondan çıkarken ‘evet benim bu partiye oy vermem lazım, Fatih Erbakan’ı tercih etmem lazım’ diyecekler. Artık gelen geliyor. Biz geleni görüyoruz. Artık değişim, dönüşüm başladı. Fatih Erbakan dönemi, Yeniden Refah Partisi dönemi başladı. Biz başlayacak demiyoruz, başladı diyoruz. Çünkü bunun emarelerini görüyoruz. İncesu ve Hacılar da yaptığımız kongrelerdeki kalabalığı gördük. Yaptığımız ilçe kongrelerinin bazı partilerin yapmış olduğu il kongrelerinden daha kalabalık olduğunu görüyoruz. Erciyes Kültür Merkezi tarihi bir  ana şahitlik edecek” şeklinde konuştu.

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