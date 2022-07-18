Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı hafta sonu açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde kurulan Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı bu hafta sonu açılıyor. Doğal sebze ve meyvelerin satıldığı Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı ile doğal ve organik beslenmek isteyen tüketiciler cumartesi günleri 08.00 -18.00 saatleri arasında pazara gelerek ürün alabilecek. Diğer günlerde ise üreticiler, bahçelerden rahatlıkla satış yapabilecek.

23 Temmuz Cumartesi günü açılacak olan Doğal Ürünler Pazarı’nda, domates, biber, patlıcan, reyhan, tere, nane, marul, maydanoz, semizotu, ekşimen, sumak, dereotunun yanı sıra menengiç, biberiye, ekinezya, adaçayı ve karpuz, kavun çilek, üzüm, acur, kelek ve kabak gibi ürünler bulunuyor.

Öte yandan, Pazar yerlerinde sadece buradaki bahçelerde yetişen ürünler değil, bölgede yetişen tüm organik sertifikalı ürünlerin satışı da yapılıyor.