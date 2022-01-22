YRP'li Önder Narin: 'Kar yağışında belediyeler sınıfta kaldı'

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri İl Başkanı Önder Narin son dönemler gündemde olan ekmek zammını ve belediyenin karla mücadelesini değerlendirdi.  Kayseri'de yağan kar yağışı sonrası meydana gelen kazalar ile ilgili belediyenin sınıfta kaldığını belirten Narin, belediyelerin bu tür durumlara hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade etti.

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  • 22.01.2022 10:03
  • Güncelleme: 22.01.2022 10:03
YRP'li Önder Narin: 'Kar yağışında belediyeler sınıfta kaldı'

 YRP Kayseri İl Başkanı Narin, KBGC mikrofonlarına gündemi değerlendirdi. Okulların yarıl yıl tatiline girdiğini belirten Narin gündemi değerlendirmeden önce öğrencilere tatili güzel geçirmeleri ve eğlenip dinlenmeleri gerektiğini ifade etti. 

“VATANDAŞ EKMEYE PAHALI FIRINCILAR UCUZ DİYOR”

Gündemde olan ekmek fiyatlarını değerlendiren Narin, “Vatandaş ekmeye pahalı fırıncılar ucuz diyor. Vatandaş açısından bakıldığı zaman zamlarla 4 tane ekmek bir hane günde 12 ekmek almış oluyor.  12 ekmek 2 liradan 24 lira oluyor ve bu da ayda 720 lira yapmış oluyor.   Bakıldığı zaman vatandaş için bu ekmek fiyatları gerçekten pahalı.  Ekmek pahalı olunca da insanlar meydanda gördükleri halk ekmek kuyruklarına giriyorlar.  Soğukta ve sıcakta yaşlı genç fark etmeden orada ekmek almak için sıraya giriyorlar.  Bu olayda da bizim ülkemize yakışmayan manzaralar çıkıyor meydana” diye konuştu.

“FIRINCI VE HALKIMIZIN YANINDAYIZ”

Fiyatlardan fırıncılarında menün olmadığını dile getiren Narin, “Fırıncılara bakacak olursak onlarda haklı olarak bizleri umut olarak taleplerini iletiyorlar.  Onlarda ekmekleri ucuza vermek istiyorlar ama bu işin de bir maliyeti olduğunu söylüyorlar.  Fırıncılar, ‘ben fırını yakıyorum, işçi parası veriyorum ve ekmek yapmak için emek harcıyorum. Un fiyatları da arttı.  Biz bu işlerin içinden nasıl çıkacağız’ diyorlar.  Bu süreç iki taraf için de sıkıntılı.  Bu süreci iyi yönetmek gerekiyor.  Vatandaşa ucuz ekmek vermek yerine ekonomiyi düzeltip herkesin ekmeğe ulaşabilmesi gerekiyor.  Bizim bu konuda ki çözümlerimiz hazır.  Biz önergelerimizi sunacağız, fırıncı ve halkımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

“1 BUÇUK MİLYONLUK ŞEHRE BU MANZARA YAKIŞMADI”

Kayseri’de yağan kar yağışından sonra belediyelerin sınıfta kaldığının altını çizen Narin, “Kar yağması güzel bir durum ama belediyeler bu konuda sınıfta kaldı. Yaşanan durumları görüyorsunuz, sanki köy gibi her tarafta açılmayan yollar ve kazalar olan caddeler var.  Kar hazırlığı önceden neden yapılmadı diye sormak istiyorum.  Kar yağacağı günler öncesinden belli meteoroloji bunları söylüyor.  Belediye olarak bu yağışı ön görüp neden hazırlık yapmadık?  Kayseri gibi 1 buçuk milyonluk bir şehre bu manzaralar yakışmıyor.  Bizler bunların artık geçmişte kalmasını istiyoruz.  Belediye lütfen artık vatandaşın refahı için ne gerekiyorsa onu yapsınlar” diye konuştu.

BGC

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