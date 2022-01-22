Sivas'ta 67 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta 67 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, ekipler yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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  • 22.01.2022 09:26
  • Güncelleme: 22.01.2022 09:26
Sivas'ta 67 köy yolu ulaşıma kapandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta 67 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, ekipler yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas’ın İmranlı, Kangal ve Zara ilçelerinde etkili olan tipi nedeniyle 67 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İHA

Kayseri Gündem
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