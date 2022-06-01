YRP'li Narin'den imalı açıklama: 'Zamlar konserlerle kutlanıyor'

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, üst üste gelen zamların yapılan konser etkinlikleri ile kutlandığını söyledi. Narin, yeni bir zam dalgasıyla karşı karşıya olunduğunu da iddia etti. 

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  • 01.06.2022 12:09
  • Güncelleme: 01.06.2022 12:09
YRP'li Narin'den imalı açıklama: 'Zamlar konserlerle kutlanıyor'

Kayseri genelinde konser etkinlikleri sürerken, YRP İl Başkanı Önder Narin zamlar ve devam eden konserlerle ilgili açıklama yaptı. Ulaşım, elektrik ve akaryakıt zamlarını anımsatan Narin, arka arkaya gelen zamlar nedeniyle vatandaşın geçim derdinin arttığını söyledi. YRP’li Narin, “Gelen zamlardan sonra bu son zam diye düşünülürken ardı arkası kesilmiyor. Yılın ikinci yarısına girerken yine bir zam dalgası ile karşılaştık.  Artışı hiç durmayan akaryakıt fiyatlarının yanı sıra ulaşımda, elektrikte ve doğalgazda yeni zamları gördük. Gece yarısı yapılan zamlar sonrası sabaha milletçe daha fakir uyandık” dedi.

‘VATANDAŞ SEÇİMİ BEKLİYOR’

Hükümetin sürekli vergi ve zam getirerek ayakta kalmaya çalıştığını savunan Narin, borcun faizinin ödenmeye çalışıldığını iddia etti. Vatandaşın hesap sormak için seçimi beklediğini ifade eden Narin, “12 ya da 24 ay taksitle tatil planlarının yapıldığı, tatile gitmesi için bir vatandaşın aylarca çalışması gerektiği yaz aylarında belediyeleriniz ne kadar da zarar eden şirketleriyle konserler düzenlese vatandaşı rahatlatamaz. Sürekli zarar eden belediye şirketleri adeta seçim kampanyası gibi üst üste eş zamanlı olarak Türkiye genelinde konserler planlıyor, vatandaşın gözünü boyamaya çalışıyor. Biz ise soruyoruz hayırdır konserlerle zamlarımı kutluyorsunuz? Ne konserlerin yapılmasına ne de konserlere gidilmesine karşı değiliz lakin bu konserlerin parası hangi kaynak ile ödeniyor?  Ulaşıma, kent ekmeğe, alt yatırımlara bulamadığınız kaynağı konserlere mi buldunuz? Yıllardır anlayamadığınız genç kuşağı, altı milyon yeni seçmeni konserlerle mi tavlayacaksınız?” diye sordu.

1ha

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