Kayseri Gençlik ve Spor eski il müdürü vefat etti
Aslen Kayserili olan ve bir dönem Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de yapan Mehmet Metin Özen yaşamını yitirdi.
- 01.06.2022 12:07
- Güncelleme: 01.06.2022 12:07
Kayseri’de 2011-2013 yılları arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevinde bulunan Mehmet Metin Özen geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Özen’in cenazesi bugün İncesu ilçesinde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek. Mehmet Metin Özen, son olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda araştırmacı olarak görev yapıyordu.
1ha
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