YRP İl Başkanı Narin: 'Yaşadığımız doğallıkta siyaset yapıyoruz'

YRP İl Başkanı Önder Narin, KayseRadar ve Radyo Radar’dan canlı yayınlanan ve Mustafa Bayram'ın sunduğu ‘Gündem Kayseri' programına konuk oldu. Sahur davulu çalması ve ekonomiyle ilgili yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Narin, farklı bir siyasi tarz yürüttüğünü ifade etti. Yaşadığı doğallıkta siyaset yaptığını anlatan Narin, “Yeniden Refah Partisi'nin sosyallik açısından gençlerimize ve halkımıza ne kadar örnek olması gerektiğini göstermek açısından yaşantımız ve hayatımız nasılsa o şekilde il başkanlığı yapmayı tercih ettik. Çünkü milletin ruhunu bilmeyen il başkanları hiçbir zaman siyasi parti il başkanlığında başarılı olamıyor" şekline konuştu.

Milletin kendisinden bir figür, kendisinden bir insan gördüğü zaman arkasında gittiğini belirten Narin, "Yeniden Refah Partisi olarak genel başkanımızın bizi görevlendirdiği günden bugüne kadar halkın içerisinden ve kendimiz gibi olmayı tercih ettik. Bildiğimiz doğruları hiçbir ortam tanımadan söyleme yönüne gittik. Yanlışların da karşısında doğru bir şekilde durma yönüne gittik" dedi.

'BİZ MİLLET TARAFINDAYIZ, HALK TARAFINDAYIZ'

Yeniden Refah Partisi olarak hiçbir ittifak tarafında durmadıklarını belirten Narin, "Biz millet tarafındayız, halk tarafındayız. Parti olarak tek başımıza, kendi gücümüzle seçime girmek için gece gündüz teşkilat olarak çalışıyoruz. Yeniden Refah Partisi teşkilatları, Türkiye genelinde sanki tek bir teşkilat gibi çalışıyor. Yani diğer partiler gibi darmadağın bir görüntü yok. Çünkü Erbakan hocamız öyle bir teşkilat modeli koymuş ki Yeniden Refah Partisi ve bütün milli görüş partilerinin hepsine o yüzden bu model başka partilerde bulunmaz" diye konuştu.

“GENEL BAŞKANIMIZ HER ZAMAN BİZİ ARAR”

Genel merkez özelinde, genel başkan ve genel başkan yardımcıları düzeyinde yapılan çalışmaların bilgi dahilinde yapıldığını belirten Narin, "Genel başkanımız Fatih Erbakan bütün çalışmalarımıza destek veriyor ve takdir ediyor. Güzel çalışmalar ortaya çıktığında bir il başkanı için özellikle genel başkanın araması kadar güzel bir şey yoktur. Genel başkanımız her zaman bizi arar, tebrik eder ve bizi tekrar sahalara sürer. Bizim çalışma azmimiz bundan kaynaklanıyor" şeklinde konuştu.