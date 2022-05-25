Gayrimenkul Uzmanı Erciyes: “İnşaat maliyetlerinin artması, gayrimenkul fiyatlarının da artması anlamına gelir”

Erciyes, “İnşaat maliyetlerinin artması, gayrimenkul fiyatlarının da artması anlamına gelir” dedi.

Radyo Radar’da Halil İbrahim Öztürk’ün sunduğu ‘İşin Uzmanı’ programına konuk olan Yaşar Gayrimenkul Ticari Gayrimenkul Uzmanı Yiğit Erciyes, gayrimenkulde yaşanan pahalılığı değerlendirdi. Türkiye’nin her ne kadar büyümekte ve sanayi üretimi olan bir ülke olsa da dışa bağımlı ve ithalatı fazla olan bir ülke olduğu söyleyen Erciyes, “Gayrimenkul fiyatlarının artmasının birinci sebebi dışardan gelen ürünlerdeki maliyet artışları bu da otomatikman dövizin artmasına bağlı olarak devam ediyor. Ülkemizde maalesef döviz arttığında otomatikman her şeyin fiyatı artıyor. Buna gayrimenkul sektörü ve mülkler de dahil” şeklinde konuştu.

Tüm dünyada yaşanan pandemi ile beraber insanların apartman dairelerinden bahçeli, müstakil evlere ve villalara yöneldiğini belirten Erciyes, “Bu talepler ise, başta villa, müstakil ev ve arsa fiyatlarını artırdı. Buna bağlı olarak gayrimenkul sektörü direk etkilendi. Fiyatlar tavan yaptı” dedi.

‘HEM KİŞİSEL HAKLARI HEM DE MÜLKÜN HAKLARINI KORUYORUZ’

Gayrimenkul firmalarının kişinin kanuni haklarını sonuna kadar koruduğunu belirten Erciyes, “Bizim gibi profesyonel olarak çalışan şirketler kendi bünyesinde barındırdığı hukuk müşavirleri ile beraber tam olarak bir hizmet vermektedir. Şuan bizim Kayseri’de yaklaşık 600’e yakın mülk ilanımız var. Burada insanlardan sözleşme almadan çalışmıyoruz. Bu profesyonelliğin getirdiği birinci nokta. Bu sözleşme ile kişilerin hem bireysel anlamda kişisel haklarını hem de mülkün haklarını koruyoruz. Özellikle son yıllarda hem emlak piyasasında hem de kota alım satım piyasasında dolandırılmanın önüne geçiyoruz. Bizim birinci önceliğimiz hem alıcıya hem satıcıya aracılık yapmak, biz sadece alıcının ya da sadece satıcının değil iki tarafından haklarını gözetiyoruz” diye konuştu.