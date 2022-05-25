Fırıncı Eyyüp Olmaz: “Maliyetler nedeniyle her ekmekte 35 kuruş zarar ediyoruz”

Fırıncı esnafı, 2,5 liradan satılan ekmeğin maliyetini kurtarmadığı gerekçesiyle yeni zam istiyor. Her bir ekmekte 35 kuruş zarar ettiklerini belirten fırıncı esnafı Eyyüp Olmaz, “Maliyetlerin artması bizi, ekmeğe gelen zam özellikle asgari ücretle geçinen vatandaşları zorluyor” dedi.

Kayseri’de son olarak kent ekmek büfelerindeki ürünlere zam uygulandı. Somun ekmek 1 lira 50 kuruştan, 2 liraya yükseldi. Fırıncı esnafının da zam talebinde bulunmaya hazırlandığı iddia edildi. 30 yıldır fırıncılık yapan Eyyüp Olmaz, un başta olmak üzere hammaddeye sürekli zam gelmesinden dert yandı. Maliyetlerin artması nedeniyle ekmeğin de fiyatının arttığını belirten Olmaz, “1992’den beri bu camiadayım. Bir ekmek, torba unun binde bir fiyatındaydı. Bugün devlet destekli unlar 230-280 lirayken ekmek ise 2,5 lira. Bu durumda ekmek satan esnafımızın 35 kuruşluk zararı var. Bu fiyatlar öyle olmalı ki işverenler, çalışanlarına düzgün bir maaş verebilsinler. Fırıncı kardeşlerime sesleniyorum, rekabete girip ucuz ekmek yaparak işçileri mağdur etmeyin. Ekmeği herkes aynı fiyattan alıyor. Madem garibanı düşünüyorlar, o zaman garibana ücretsiz versinler ama zengin vatandaşlara ucuza vererek kaliteyi düşürmesinler. Bize un gelince ekmeğe zam yapılıyor ama asgari ücretli çalışan insanın maaşına 6 ayda 1 zam yapılıyor. Vatandaş ekmek yemese ben bu döngüyü nasıl devam ettireceğim. Esnaf, fırıncılar zor durumda olabilir ama ben buna katılmıyorum. Adam halden 10 liraya aldığı domatesi 20 liradan satıyor. Her şeyin bir hesabı vardır, insan hayatın matematiğini bilmezse zorlanır” şeklinde konuştu.

‘TARLADA ÜRETENLE, SOFRADA TÜKETENİ DÜŞÜNÜRLERSE HEM DAHA RAHAT KAZANIRIZ HEM DE İÇİMİZ RAHAT OLUR’

Ekmek üretiminde maliyetlerin arttığını belirten esnaf Eyyüp Olmaz, “Maliyetlerin artışı son derece zor duruma soktu. Un üreten firmalarda un göndermiyor. Fırıncılar Başkanı Mustafa Bey'e selamlarımı söylüyorum. Bu işlerle ilgilenirken biraz yaptırımcı olmaları lazım. Bizim fırıncılar camiasında yaptırım yok. Zam olduğunda asgari ücretli vatandaşlar çok zorlanıyorlar. Şu anda pek oynama olmadığı sürece o kadar sorun olmuyor ama bazen kalite düşebiliyor. Bunun da sebebi yemlik unu da artık kullanabiliyoruz. Tarlada üretenle, sofrada tüketeni düşünürlerse hem daha rahat kazanırız hem de içimiz rahat olur” dedi.

Fırınlarda ekmek ve diğer unlu mamuller fiyatları şu şekilde;

Somun ekmek: 2,5 TL

Tek pide: 2.5 TL

Çift pide: 5 TL

Kıymalı: 25 TL

