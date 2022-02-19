YRP Başkanı Narin: 'Herhangi bir ittifakla görüşmemiz yok'

Siyasi çıkarlarının 'milli görüş' felsefesinde olduğunu belirten Narin, "Herhangi bir ittifakla görüşmemiz yok. Eğer bir ittifak içinde olacaksak bu bizim 'milli görüş' prensiplerine uygun olmalı" dedi.

YRP il binasında basın toplantısı düzenleyen İl Başkanı Önder Narin, ülke gündemini değerlendirdi. Koronavirüs salgınıyla mücadeleye değinen Narin, aşıya karşı olmadıklarını, diretilmesine karşı olduklarını vurguladı. Salgına karşı geliştirilen aşılara sağlık yönünden şüpheyle yaklaştıklarını belirten Narin, “Biz şifaya karşı değiliz. Aşının şifa yönü kanıtlansın, ilk önce biz vurulacağız, dedik. Yani faydası, etkisi kanıtlanmamış aşıların diretilmesine karşıyız. ‘İsteyen gitsin, aşısını vurulsun' dedik. Bizde zorlama yok. Parti mensubu olup da aşı olana engel olmuyoruz" diye konuştu.

Bazı ilçe başkanlarının aşı vurulduğunu ve bu yönden parti içinde engel olmadıklarını belirten Narin, "Örneğin ben aşı olmadım, genel başkanımız aşı olmadı. Aşı olmayan arkadaşlarımıza zorla aşı yapılmasına karşıyız. PCR testi, maske zorunluluğu gibi diretmelerin önüne geçilmesi gerektiğini söyledik. 'Aşı olursanız parti mensubu olamazsınız' diye bir şey söylemedik. Teşkilatımızda aşı olanlar da var, olmayanlar da var" diyerek, kamuoyunu aydınlattı.

"HERHANGİ BİR İTTİFAKLA GÖRÜŞMEMİZ YOK"

Partisinin herhangi bir ittifak görüşmesi içinde olmadığını da belirten Narin, "Kayseri gibi 1,5 milyon insanın yaşadığı zor bir şehirde Yeniden Refah Partisi olarak 16 ilçede teşkilatlanmamızı tamamladık ve halkın önüne çıktık. Gelen rüzgârı, akan suyu görüyoruz. Biz ittifaklara muhtaç değiliz, ittifaklar bizimle çalışmaya muhtaçtır. Eğer bir ittifakta bulunacaksak, bu bizim 'milli görüş' prensiplerine uygun olmalı. Terör örgütleriyle birlikte yürüyenlerle bir arada olamayız. Bu bizim kırmızı çizgimizdir" ifadelerini kullandı.

Narin, parti olarak seçimlere hazır olduklarını da dile getirerek, "Biz yakın zamana kadar seçim olacağını ve Haziran 2023'e kadar beklenmeyeceğini düşünüyoruz. Teşkilatlarımız, mahalle başkanlarımız ve sandık teşkilatlarımız hazır" dedi.