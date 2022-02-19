Galericiler, Oto Kent kurmak için kooperatifleşti

Şu an 200 dükkanın bulunduğu Oto Galericileri Sitesi’nin yetersiz olduğunu ifade eden Dernek Başkanı Mustafa Yurdakul, Oto Kent Yapı İş Kooperatifi’ni kurduklarını ve dükkanların yapılacağı yer arayışına başladıklarını ifade etti.

Kayseri Motorlu Araç Alım Satım Derneği Başkanı Yurdakul, mevcut oto galeri sitesi ve yapılması planlanan oto kent projesi hakkında bilgi verdi. 200 dükkânın bulunduğu mevcut oto galeriler sitesinin zaman içinde yetersiz duruma geldiğini belirten Yurdakul, 500 dükkanın olduğu ve sosyal donatılarıyla modern bir oto kent kurmak için çalışmalara başladıklarını anlattı. İnşaatı için kooperatif kurduklarını ve projenin uygulanacağı yerin tespiti için çalıştıklarını belirten Yurdakul, “Henüz üye kaydını gerçekleştirmedik. Bunun için yer çalışması yapıyoruz, belediyelerimizle istişare halindeyiz. Yeni projemizde 500 dükkânın olduğu oto kent düşünüyoruz” dedi.

Site dışında bazılarının kendi ticari emellerinin olduğunu belirten Yurdakul, tahsisi yapılan arsaları galericiler sitesine dönüştürerek rant sağlamak isteyenlerin olduğunu söyledi. Yurdakul, “Bu işi yapan esnaflarımız bizim dışımızda olan gelişmelere aldanmasın, güvenmesin, itibar etmesin" diye konuştu.

"MESLEKI YETERLİLİK BELGESİ EĞİTİMİ VERİYORUZ"

Galericilik yapmak isteyenlerin ‘mesleki belge’ alma zorunluluğu bulunduğunu da belirten Kayseri Motorlu Araç Alım Satım Derneği Başkanı Yurdakul, dernek olarak eğitim faaliyetleri de yürüttüklerini kaydetti. Yurdakul, "2018 Ticaret Bakanlığınca galericilik mesleğinin tanımı yapılmıştır. Ve bu tanımlamalarla birlikte tüm ticaret erbabında olduğu gibi otomobil alım satım yapan arkadaşlar için de ‘mesleki belge’ alma zorunluluğu getirilmiştir. Bu amaçla derneğimiz eğitim ve kültür faaliyetlerini yürütmekte olup bugüne kadar 700 kişiye eğitim vererek mesleki yeterlilik belgesi almasına yardımcı olmuştur. Mesleki yeterlilik belgesi alan arkadaşlarımız isyeri açma ruhsatı ile birlikte internet üzerinden Ticaret Bakanlığı sitesine girerek yetki belgesine müracaat edip yetki belgesini almışlardır. Şu anda Anadolu Oto Galericiler Sitesinde yetki belgesi olmayan esnafımız yok denecek kadar azdır. Sitemiz dışındaki bazı arkadaşlarımız da geçici taahhütname ile yetki belgesi aldıkları söylenmektedir. Ancak bu 31 Temmuz 2022'de sona erecektir. Bu geçici iş yeri açma ruhsatını taahhütname ile almıştır" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL DONANIMLI BİR OTO KENT DÜŞÜNÜYORUZ "

Kayseri Motorlu Araç Alım Satım Dernek Üyesi Ata Yücel de, "Yeni projemiz ile birlikte daha büyük alana sahip olacağız. Bu işi yapmak isteyen vatandaşlarımız yapabilecek. Biz oto kent projemizi yeni bir oto galericiler projesi diye düşündük. Bunun içinde sosyal donatılar, banka şubeleri, alışveriş merkezleri ve müzayede salonları olacak” dedi.

Herhangi bir meslek gurubu için aldıkları arsayı oto galericiler sitesi yapmak isteyenler olduğunu belirten Yücel, “Herhangi bir meslek grubu için aldıkları arsayı oto galericiler sitesi yapmak için kullanmak isteyen oluşum görmekteyiz. Biz bu durumu etik bulmuyoruz. Lakin bizi devamlı yanlarında gibi lanse ediyorlar. Böyle bir oluşumun içinde olmadık olmayacağız" diye konuştu.

