YRP Başkanı Narin: “Belediyecilik, park, bahçe ve tribüne oynamak değildir”

Kayseri ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur, su taşkınlarına sebep oldu. Bazı yollar çamurla kaplanırken ulaşımda da aksamalar yaşandı. Bazı bölgelerin su altında kalmasıyla vatandaşların maddi hasar gördüğünü vurgulayan YRP Kayseri İl Başkanı Önder Narin, yağmurların kentin alt yapı sorunlarını gün yüzüne çıkardığını söyledi. Mağdur kişilere geçmiş olsun temennisinde bulunan Narin, ““Köprülerden araçlar geçemiyor, dün Güneşli Mahallesi’nde yaşanan olayda ne yazık ki yollar kayboldu. Bu tür olaylarda Kayseri’nin alt yapısının yeterli olmadığını görüyoruz. Belediyeler olarak, alt yapı çalışması yapmamız lazım. Artık üstteki sloganlardan vazgeçip öncelikle alt yapıya çalışıp ondan sonra üstyapı ile birleştirmemiz lazım. Yeni yapılan yapılaşmalarda da özellikle alt yapıları yeniden kontrol edip şehrin bütünüyle altyapısını yeniden elden geçirmek lazım. Ve bir daha Kayseri gibi şehir sel oldu, felaket oldu laflarını duymamız lazım. Buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok şükür can kaybımız yok ama maddi hasarlarımız var. Yeniden Refah Partisi, Millî Görüş Belediyeciliği aslına uygun bir şekilde 2024 yerel seçimlerinde yerini bulacaktır. Ve halkımızda Yeniden Refah Partisi ile yeniden Kayseri’de Millî Görüş Belediyeciliği hizmetine kavuşacaktır. Şehrin yeniden yapılanması konusunda biz diyoruz ki bu şehri yeniden yapılandırmaya ve yeniden tarihini yaşatmaya geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçmişte Kayseri’de hiç sel olayının yaşanmadığını belirten YRP Başkanı Narin, “Kayserili olarak çocukluğumuzdan bugüne kadar hiç sel felaketi sözü kafamızda oluşmamıştı. Kayseri her zaman için altyapısıyla, kanallarıyla, göletleriyle ve sel felaketi olmayan bir şehir olarak bilinirdi. Biz televizyonda görüp diğer şehirlerin sel felaketine yetişmek için koştururuz. Şu an felaket yok, can kaybı da yok çok şükür ancak maddi hasarlarımız var. Araçlar, yollar zarar gördü. Zarar gören vatandaşlarımızı Kayserili siyasiler ve belediye olarak mağduriyetlerini gidermek için seferber olmamız lazım. Şunu bir kez daha gördük ki, belediyecilik anlayışı her zaman için park, bahçe ve tribüne oynamak niteliğinde değildir. Halkı ilgilendiren çalışmalar yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.