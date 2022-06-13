YRP Başkanı Narin: 'Belediyecilik, park, bahçe ve tribüne oynamak değildir'

 Kayseri'de yoğun yağmur sonrası yaşanan sıkıntıları gündeme getiren Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri İl Başkanı Önder Narin, 'Şunu bir kez daha gördük ki, belediyecilik park, bahçe ve tribüne oynamak değildir. Kayseri'nin alt yapısı yeniden gözden geçirilmeli' dedi. 

PAYLAŞ
  • 13.06.2022 17:06
  • Güncelleme: 13.06.2022 17:06
YRP Başkanı Narin: 'Belediyecilik, park, bahçe ve tribüne oynamak değildir'

Kayseri ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur, su taşkınlarına sebep oldu. Bazı yollar çamurla kaplanırken ulaşımda da aksamalar yaşandı. Bazı bölgelerin su altında kalmasıyla vatandaşların maddi hasar gördüğünü vurgulayan YRP Kayseri İl Başkanı Önder Narin, yağmurların kentin alt yapı sorunlarını gün yüzüne çıkardığını söyledi. Mağdur kişilere geçmiş olsun temennisinde bulunan Narin, ““Köprülerden araçlar geçemiyor, dün Güneşli Mahallesi’nde yaşanan olayda ne yazık ki yollar kayboldu. Bu tür olaylarda Kayseri’nin alt yapısının yeterli olmadığını görüyoruz. Belediyeler olarak, alt yapı çalışması yapmamız lazım. Artık üstteki sloganlardan vazgeçip öncelikle alt yapıya çalışıp ondan sonra üstyapı ile birleştirmemiz lazım. Yeni yapılan yapılaşmalarda da özellikle alt yapıları yeniden kontrol edip şehrin bütünüyle altyapısını yeniden elden geçirmek lazım. Ve bir daha Kayseri gibi şehir sel oldu, felaket oldu laflarını duymamız lazım. Buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok şükür can kaybımız yok ama maddi hasarlarımız var. Yeniden Refah Partisi, Millî Görüş Belediyeciliği aslına uygun bir şekilde 2024 yerel seçimlerinde yerini bulacaktır. Ve halkımızda Yeniden Refah Partisi ile yeniden Kayseri’de Millî Görüş Belediyeciliği hizmetine kavuşacaktır. Şehrin yeniden yapılanması konusunda biz diyoruz ki bu şehri yeniden yapılandırmaya ve yeniden tarihini yaşatmaya geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçmişte Kayseri’de hiç sel olayının yaşanmadığını belirten YRP Başkanı Narin, “Kayserili olarak çocukluğumuzdan bugüne kadar hiç sel felaketi sözü kafamızda oluşmamıştı. Kayseri her zaman için altyapısıyla, kanallarıyla, göletleriyle ve sel felaketi olmayan bir şehir olarak bilinirdi. Biz televizyonda görüp diğer şehirlerin sel felaketine yetişmek için koştururuz. Şu an felaket yok, can kaybı da yok çok şükür ancak maddi hasarlarımız var. Araçlar, yollar zarar gördü. Zarar gören vatandaşlarımızı Kayserili siyasiler ve belediye olarak mağduriyetlerini gidermek için seferber olmamız lazım. Şunu bir kez daha gördük ki, belediyecilik anlayışı her zaman için park, bahçe ve tribüne oynamak niteliğinde değildir. Halkı ilgilendiren çalışmalar yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nden KAYÜ Rektörüne ziyaret

Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nden KAYÜ Rektörüne ziyaret

Kayseri'ye rekor yağış

Kayseri'ye rekor yağış

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde inceleme

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde inceleme

Melikgazi'de yaz kursları başlıyor

Melikgazi'de yaz kursları başlıyor

Kayserispor'da Ömer Erdoğan bilmecesi

Kayserispor’da Ömer Erdoğan bilmecesi

Sarraf Gülderdi: 'Döviz bölgesine müdahale edemiyoruz, fiyatları durduramıyoruz'

Sarraf Gülderdi: “Döviz bölgesine müdahale edemiyoruz, fiyatları durduramıyoruz”

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

3
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

4
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

5
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

6
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Felahiye ve Yahyalı'ya ek bütçe

Felahiye ve Yahyalı’ya ek bütçe

MHP Kadın Kolları eski genel başkanı Şennur Şenel hayatını kaybetti

MHP Kadın Kolları eski genel başkanı Şennur Şenel hayatını kaybetti

DAHA FAZLA
Nihat Bozkurt, OSB başkanlık adaylığından çekildi

Nihat Bozkurt, OSB başkanlık adaylığından çekildi

YRP Başkanı Narin: 'Belediyecilik, park, bahçe ve tribüne oynamak değildir'

YRP Başkanı Narin: “Belediyecilik, park, bahçe ve tribüne oynamak değildir”

İYİ Partili Yücel: 'Açılışı yapmak AK Parti'ye, sorunları hatırlatmak bizlere kaldı'

İYİ Partili Yücel: “Açılışı yapmak AK Parti’ye, sorunları hatırlatmak bizlere kaldı”

Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Vali Çiçek: 'Jandarma Teşkilatımız her alanda görevlerini başarıyla yerine getiriyor'

Vali Çiçek: 'Jandarma Teşkilatımız her alanda görevlerini başarıyla yerine getiriyor'