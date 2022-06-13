İYİ Partili Yücel: 'Açılışı yapmak AK Parti'ye, sorunları hatırlatmak bizlere kaldı'

Kayseri'de yaşanan yoğun yağış sonrasında restorasyonu yapılarak açılan Kazancılar Çarşısı'nın içerisine su dolması üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, 'Açılışı yapmak AK Parti'ye sorunları hatırlatmak bizlere kaldı' dedi. 

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  • 13.06.2022 17:04
  • Güncelleme: 13.06.2022 17:04
İYİ Partili Yücel: 'Açılışı yapmak AK Parti'ye, sorunları hatırlatmak bizlere kaldı'

Kayseri’de yaşanan yoğun yağış sonrasında restorasyonu yapılarak açılan Kazancılar Çarşısı’nın içerisine su doldu. Su yoğunluğunu taşıyamayan oluklardan çarşının içine su dolması üzerine dükkan sahipleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yaşanan su baskını sonrasında Kazancılar Çarşısı’na giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, konu hakkında açıklamalarda bulundu. 2 gün önce açılışı yapılan Kazancılar Çarşısı’nın restorasyonu sınıfta kaldı diyen Yücel, “Normalde yarım saatlik yağan bir yağmurdan sonra esnaflarımız perişan oldu. Üst kattan gelen yağmur suları, aralardan, bacalardan ve boruların yan tarafından Kazancıların içerisinde şelale gibi aktı. Açılışı yapmak Adalet Kalkınma Partisine sorunları hatırlatmak ise yine bizlere kaldı.  Eğer burayı teslim alan arkadaşlarımız yeterli görmediği konularda uyarılarda bulunmuş olsalardı, burası teslim alınmamış, açılışı yapılmamış ve bugünde böyle şelaleler içerisinde kalmış bir yer olmayacaktır. İki gün içerisinde yapılan yerin bugün ki durumunu görüyorsunuz. Esnaf perişan, tahmin ediyorum ki belediye mahcup. Ama bu işi yapan arkadaşlara bunların mutlaka hukuki yoldan hesaplarının sorulması gereklidir. Kayseri halkının vergileriyle yapılan bu yer gerçekten Kayseri’nin gururudur. Tam yaz dönemi ve misafirlerimizin ağırlanacağı bir dönemde böylesine bir tabloyla karşılaşmak bizleri üzdü. Biz buradan fırsatçılık yapmak istemiyoruz. Ama yaptığınız işler bu ise bunları da size hatırlatmak istiyoruz. Mutlaka yaptığınız ihalelerde, ihaleyi alan taşeronların işlerini teslim alırken, buraları teslim alanların içlerine yapılan işler sinmedi. Bakın iki gün içerisinde onay verilen yerin durumu bu” şeklinde konuştu.

1ha

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