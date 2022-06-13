Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 50 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

PAYLAŞ
  • 13.06.2022 16:48
  • Güncelleme: 13.06.2022 16:58
Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 50 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gündem maddelerine geçmeden önce Başkan Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun’a söz verdi. Hac vazifesini yapacağını belirten Altun, “Rabbim gitmeyenlere de bir an önce nasip etsin. Hepinize Allah’a ısmarladık” dedi.

Daha sonra 30 asıl, 20 ek olmak üzere 50 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı. Gündem maddeleri arasında yer alan, Kayseri’de bulunan bir cadde veya bulvara Kudüs isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu görüşüldü. Rapor, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. Başkan Büyükkılıç, Kudüs isminin Ziya Gökalp Mahallesi’nde bir caddeye verileceğini belirterek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Mecliste, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi’nde yer alan taşınmaza “Belediye Kadın Konukevi” yapılmak üzere 25 yıl süre ile Kocasinan Belediye Başkanlığı’na tahsis edilmesi konusu görüşüldü. Tahsis işlemi ile ilgili düzenlenecek protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin de görüşüldüğü gündem maddesi oy birliğinde kabul edildi.

Mecliste, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın kuruluş, görev, sorumluluk ve çalışma esaslarının düzenlenmesine ilişkin yönetmeliği de ayrı ayrı görüşülürken, gündem maddeleri meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Ek gündem maddeleri arasında Felahiye Belediyesi’ne 3 milyon TL ve Yahyalı Belediyesi’ne 16 milyon 500 bin TL ek bütçe verilmesi talebi de meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olmasını diledi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nden KAYÜ Rektörüne ziyaret

Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nden KAYÜ Rektörüne ziyaret

Kayseri'ye rekor yağış

Kayseri'ye rekor yağış

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde inceleme

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde inceleme

Melikgazi'de yaz kursları başlıyor

Melikgazi'de yaz kursları başlıyor

Kayserispor'da Ömer Erdoğan bilmecesi

Kayserispor’da Ömer Erdoğan bilmecesi

Sarraf Gülderdi: 'Döviz bölgesine müdahale edemiyoruz, fiyatları durduramıyoruz'

Sarraf Gülderdi: “Döviz bölgesine müdahale edemiyoruz, fiyatları durduramıyoruz”

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

3
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

4
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

5
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

6
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Felahiye ve Yahyalı'ya ek bütçe

Felahiye ve Yahyalı’ya ek bütçe

MHP Kadın Kolları eski genel başkanı Şennur Şenel hayatını kaybetti

MHP Kadın Kolları eski genel başkanı Şennur Şenel hayatını kaybetti

DAHA FAZLA
Nihat Bozkurt, OSB başkanlık adaylığından çekildi

Nihat Bozkurt, OSB başkanlık adaylığından çekildi

YRP Başkanı Narin: 'Belediyecilik, park, bahçe ve tribüne oynamak değildir'

YRP Başkanı Narin: “Belediyecilik, park, bahçe ve tribüne oynamak değildir”

İYİ Partili Yücel: 'Açılışı yapmak AK Parti'ye, sorunları hatırlatmak bizlere kaldı'

İYİ Partili Yücel: “Açılışı yapmak AK Parti’ye, sorunları hatırlatmak bizlere kaldı”

Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Vali Çiçek: 'Jandarma Teşkilatımız her alanda görevlerini başarıyla yerine getiriyor'

Vali Çiçek: 'Jandarma Teşkilatımız her alanda görevlerini başarıyla yerine getiriyor'