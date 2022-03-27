Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

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  • 27.03.2022 17:30
  • Güncelleme: 27.03.2022 17:30
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Boğazlıyan, Yenifakılı ve Sarıkaya ilçelerinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak, imal ve kullanmak” suçundan 9 şahıs gözaltına alındı. Şahısların iş yeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramada 16 gram metamfetamin, 31 adet sentetik hap, 11 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete sevk edildi.

İHA

Kayseri Gündem
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