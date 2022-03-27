Cesedi bulunan kayıp kız olayında dehşet veren ayrıntı

Kırşehir'de kayıp olarak aranan iki gençten cansız bedeni bulunan Şeyma Demir'in ters kelepçelenerek ensesinden tabancayla vurulduktan sonra ırmağa atıldığı ileri sürüldü.

PAYLAŞ
  • 27.03.2022 17:28
  • Güncelleme: 27.03.2022 17:28
Cesedi bulunan kayıp kız olayında dehşet veren ayrıntı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de kayıp olarak aranan iki gençten cansız bedeni bulunan Şeyma Demir’in ters kelepçelenerek ensesinden tabancayla vurulduktan sonra ırmağa atıldığı ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir (18) geçtiğimiz gün 40 BB 601 plakalı araçla bir anda ortadan kayboldu. Çocuklarına uzun süre ulaşamayan gençlerin aileleri polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobil; Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkiinde ormanlık bir alanda terkedilmiş halde bulundu. Araçta şahıslara ait cep telefonları, montlar ve Şeyma Demir’e ait kişisel eşyalarının olduğu çanta ele geçirildi. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda gençlerin iki şüpheli tarafından başka bir araca bindirilerek Kortulu köyü istikametine götürüldüğü belirlendi. Ekiplerce köyde yapılan aramalarda Kızılırmak kenarında Şeyma Demir’in cansız bedenine ulaşıldı.

Ters kelepçeli, ensesinden vurulup ırmağa atılmış

Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken; Şeyma Demir’in ters kelepçelenmiş ve ensesinden tabancayla vurularak öldürüldükten sonra ırmağa atıldığı ileri sürüldü. Olayla ilgili olarak Kırşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi olan Ş.E. ve S.A.’nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Şeyma Demir’in cenazesi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği belirtilirken, ekipler Hasan Aydoğan’ın bulunmasına yönelik çalışmalara yoğun şekilde devam ediyor.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'a yatırım yapan kazanır'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'a yatırım yapan kazanır'

Büyükkılıç'tan 'Kütüphaneler Haftası'nda' kütüphane hediyesi

Büyükkılıç'tan 'Kütüphaneler Haftası'nda' kütüphane hediyesi

YÖK Başkanı Özvar, Kayseri Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

YÖK Başkanı Özvar, Kayseri Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Avşarelleri Derneği'nde olağan genel kurul yapıldı

Avşarelleri Derneği'nde olağan genel kurul yapıldı

En fazla sucuk ekmeği yemek için yarıştılar

En fazla sucuk ekmeği yemek için yarıştılar

TÜMSİAD Kayseri Şubesi'nden hayra davet

TÜMSİAD Kayseri Şubesi'nden hayra davet

Çok Okunanlar
1
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

2
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

3
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

4
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

5
Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

6
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hacılar Erciyespor BAL'da

Hacılar Erciyespor BAL'da

Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

DAHA FAZLA
İYİ Parti Talas'ta yeni yönetim kurulu belirlendi

İYİ Parti Talas'ta yeni yönetim kurulu belirlendi

Hikmet Spor Kulübü bilek güreşinde Türkiye üçüncüsü oldu

Hikmet Spor Kulübü bilek güreşinde Türkiye üçüncüsü oldu

Wi-Fi şifrenizi kimseyle paylaşmayın

Wi-Fi şifrenizi kimseyle paylaşmayın

Büyükşehirden tarım ve hayvancılık alanında bir ilk daha

Büyükşehirden tarım ve hayvancılık alanında bir ilk daha

Başkan Çolakbayrakdar: 'Hedefimiz, şehrimizde yaşayan herkesin yüzünü gülümsetebilmek'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Hedefimiz, şehrimizde yaşayan herkesin yüzünü gülümsetebilmek'