Yozgat'ta sağanak yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu
Yozgat'ta etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintilerinin meydana geldiği ana yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı.
- 04.05.2022 00:54
- Güncelleme: 04.05.2022 00:54
Yozgat’ta etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintilerinin meydana geldiği ana yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı.
Kent merkezinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Yozgat-Kayseri karayolu Cemil Çiçek Bulvarı’nda mazgalların tıkaması sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçların ise arızalandığı görüldü.
Sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyaran trafik ekipleri de tıkanan mazgalları ağaç dallarıyla açtı. Yoldaki suyun tahliye edilmesiyle trafik akışı da normale döndü.