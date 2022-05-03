YRP Kayseri Teşkilatında bayramlaşma töreni

YRP İl Başkanlığı binasında düzenlenen törene, YRP Kayseri İl Başkanı Önder Narin, YRP İl Yönetimi, YRP İlçe Başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Törende konuşma yapan Başkan Önder Narin, her günün bayram sevinci ile yaşanmasının temennisinde bulundu ve tüm İslam Alemi'nin Ramazan Bayramı’nı kutladı. Narin, konuşmanın ardından partililer ile bayramlaşarak, sohbet etti.