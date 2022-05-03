YRP Kayseri Teşkilatında bayramlaşma töreni

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri İl Başkanlığı'nda Ramazan Bayramı vesilesiyle bayramlaşma töreni düzenlendi.

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  • 03.05.2022 18:05
  • Güncelleme: 03.05.2022 18:05
YRP Kayseri Teşkilatında bayramlaşma töreni
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

YRP İl Başkanlığı binasında düzenlenen törene, YRP Kayseri İl Başkanı Önder Narin, YRP İl Yönetimi, YRP İlçe Başkanları ile çok sayıda partili katıldı.
Törende konuşma yapan Başkan Önder Narin, her günün bayram sevinci ile yaşanmasının temennisinde bulundu ve tüm İslam Alemi'nin Ramazan Bayramı’nı kutladı. Narin, konuşmanın ardından partililer ile bayramlaşarak, sohbet etti.

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