Yozgat'ta markette çıkan yangın korkuttu

Yozgat'ta bir markette gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın marketin üzerindeki binaya sıçramadan kontrol altına alındı.

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  • 16.02.2022 03:29
  • Güncelleme: 16.02.2022 03:29
Yozgat'ta markette çıkan yangın korkuttu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta bir markette gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın marketin üzerindeki binaya sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şeyh Osman Mahallesinde bulunan bir markette çıktı. Saat 02.30 sıralarında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında marketin dış cephesi alevler içinde kaldı. Geceyi aydınlatan yangın paniğe neden olurken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı.

Maddi hasarın oluştuğu yangın market üzerinde bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

İHA

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