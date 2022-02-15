Hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de 'kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık' suçundan 18 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

PAYLAŞ
  • 15.02.2022 18:12
  • Güncelleme: 15.02.2022 18:15
Hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de ‘kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 18 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yukarı Erkilet Mahallesinde yapılan çalışmalarda, hakkında ‘kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık’ suçundan yakalama emri bulunan ve 18 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.S., cezaevine teslim edildi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
CHP'li Arık: 'Hangi vakıflara kaç lira para aktarıldı'

CHP’li Arık: “Hangi vakıflara kaç lira para aktarıldı”

KTB Başkanı Bağlamış'tan Kayseri OSB'ye ziyaret

KTB Başkanı Bağlamış'tan Kayseri OSB'ye ziyaret

Kayseri ASKF kitap toplama kampanyası başlattı

Kayseri ASKF kitap toplama kampanyası başlattı

Pastırma ve sucuk tartışmasına Kayserili esnaf da dahil oldu

Pastırma ve sucuk tartışmasına Kayserili esnaf da dahil oldu

12. Uluslararası Erciyes Dağı Zirve Tırmanışı tamamlandı

12. Uluslararası Erciyes Dağı Zirve Tırmanışı tamamlandı

Kayseri'de TEDx ikinci kez düzenlenecek

Kayseri’de TEDx ikinci kez düzenlenecek

Çok Okunanlar
1
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

2
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

3
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

4
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

5
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

6
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Eski eşini bıçaklayıp 'diğer sefer seni öldüreceğim' diyen sanığa 13 yıl 6 ay hapis cezası

Eski eşini bıçaklayıp 'diğer sefer seni öldüreceğim' diyen sanığa 13 yıl 6 ay hapis cezası

DAHA FAZLA
YRP'li Narin: '20 yılın günahına ortak olmayacağız demek milletin ezilmesine müsaade etmeyeceğiz demek'

YRP’li Narin: “20 yılın günahına ortak olmayacağız demek milletin ezilmesine müsaade etmeyeceğiz demek”

Yenidoğan Canlandırma Eğitim programı başlatıldı

Yenidoğan Canlandırma Eğitim programı başlatıldı

Mustafa Cingil: 'Millet Bahçesi betonlaşıyor'

Mustafa Cingil: "Millet Bahçesi betonlaşıyor"

Kayseri'yi sisli bir hafta bekliyor

Kayseri’yi sisli bir hafta bekliyor

Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar