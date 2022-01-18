Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor

Yozgat'ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kentte etkisini sürdürüyor.

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  • 18.01.2022 15:12
  • Güncelleme: 18.01.2022 15:12
Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kentte etkisini sürdürüyor.

Yozgat’ta günlerdir devam eden dondurucu soğuk hava dalgası yerini kar yağışına bıraktı. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Karayolları ekipleri ana arterlerde, belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının bu gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Kar yağışına sevindiklerini söyleyen Kezban Yeşilkayalı, “Kar çok güzel yağıyor, kar berekettir çok mutluyuz. Kışı kış gibi yazı da yaz gibi yaşayacağız. Karı gördük yürüyüşe çıktık karın tadını çıkarıyoruz” dedi.

Mehmet Seçgin ise “Kışın kurak geçecek diye korkuyorduk çok şükür kar yağdı. Mutluyuz. İnşallah daha çok yağar” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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