İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay: 'O görüntüler gerçeği yansıtmıyor'

Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay geçtiğimiz hafta yerel basında yayınlanan görüntülerle ilgili olarak, "O görüntüler gerçeği yansıtmıyor” dedi.

Toplantıda konuşan Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, "Yakın zamanda yerel basında çıkan bir haber vardı. Nevşehir Devlet Hastanesinin Yemekhanesindeki yemeklerin elle konulduğu, çöpün yanında konulduğu gibi kamera görüntüleri vardı. Bununla ilgisi Sağlık Müdürlüğü olarak gerekli soruşturmayı başlattık. İlk bulgularımıza göre o görüntülerin çekildiği yerler maalesef Hastanemizin yemek hanesi değil, bulaşıkhanesidir. İhale sözleşmesi gereği o yemeklerin döküldüğü andır. Görüntülerin çekildiği yer, yemeklerin dökülmek için büyük kazanlardan küçük kaplara aktarıldığı andır. Maalesef bulaşıkhanede çalıştığını düşündüğümüz bir arkadaşımız tarafından çekilip, sanki yemekhanede çekilmiş gibi görüntülere neden oldu. Bu konu bizim açımızdan çok üzücü. Bu haberin böyle çekilerek servis edilmesi yemekhanede çalışan 45 arkadaşımızı zan altında bıraktı. İdareci olarak bizlerde zan altında kaldık. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki bizim yemeğin üretildiği ve servis edildiği bütün alanlarda 24 saat kamera kaydı alınıyor. Bu görüntülerin olma ihtimali yok” şeklinde konuştu.

Basın toplantısı sonrasında bir gazetecinin “Yemekhaneyi şu an gezebilir miyiz” teklifini olumlu karşılayan Dr. Rahim Ünlübay gazeteciler ile birlikte Nevşehir Devlet Hastanesi Yemekhanesine geçti.

"Aynı yemeği bizde yiyoruz"

Burada gazetecilere eşlik eden Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Macit Yalçın görüntülerin çekildiği bulaşıkhane ve yemeklerin pişirilerek servis edildiği alanı gazetecilere gezdirdi. Burada pişirilen yemekleri hasta ve refakatçilerinin yanı sıra Nevşehir Devlet Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğü personellerinin de yediğini söyleyen Yalçın, "Sizlerin de gördüğü gibi çekilen görüntüler gerçeği yansıtmıyor. Bulaşık haneden bir kesit çekilmiş. Muhtemelen bulaşıkhamede çalışan bir arkadaşımızın görüntüleri çekerek basına yansıttığı anlaşılıyor. Nevşehir Devlet Hastanesinde artık yemeklerin yedirildiği gibi bir durum söz konusu değil. Hastalarımız ve yakınları müsterih olsunlar. Aynı yemekleri bizde tüketiyoruz. Toplamda bin 500 çalışanımız var. Bu arkadaşlarımızda bu yemekleri tüketiyor. Ayrıca buradaki yapılan yemekler ilimizdeki diğer hastanelere de gönderiliyor. Yemekler ile ilgili hijyen sıkıntısı yoktur” dedi.