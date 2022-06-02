Yozgat'ta jandarma ekipleri, Topçu Göleti ve çevresinde temizlik yaptı

Yozgat ’ta jandarma ekipleri, "Temiz toplum temiz çevre" sloganıyla Topçu Göleti’nde dip ve çevre temizliği yaptı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi koordinesinde 1-7 Haziran "Dünya Çevre Haftası" doğrultusunda, Topçu Göleti’nde dip ve çevre temizliği yapıldı. "Temiz toplum temiz çevre" sloganıyla başlatılan çalışmada Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli su ürünleri mühendisi Seyfali Ağtepe, dalgıç kıyafetiyle Topçu Göleti’ne daldı. Gölette dip temizliği yapan Ağtepe, göletin içerisinden şişe ve poşet içerisinde çöp çıkardı. Jandarma personeli de gölet çevresindeki çöpleri topladı. Ekipler, botla, gölet çevresinde kaçak avcılık yapılıp yapılmadığını da kontrol etti.

Gölet çevresinde piknik yapan vatandaşların temizlik konusunda daha duyarlı olmalarını isteyen Topçu Köyü muhtarı Zeki Açıkgöz, piknikçilerin çöplerini gölet çevresinde bırakmamaları gerektiğini söyledi. Açıkgöz, Yozgat İl Jandarma ekiplerinin gölet içinde ve etrafında temizlik çalışması yaptığını da belirterek, jandarmaya ekiplerine teşekkür etti.

Yapılan çalışmalara AFAD ekipleri de destek verdi.