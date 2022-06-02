'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesi ile öğrenciler doğayı temizledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum projesinde Develili öğrenciler, mesire alanını temizledi.

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  • 02.06.2022 16:07
  • Güncelleme: 02.06.2022 17:38
'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesi ile öğrenciler doğayı temizledi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesinde Develili öğrenciler, mesire alanını temizledi.

Proje ile ilgili açıklama yapan Develi İlçe Müftüsü Emin Patan, " ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ projesinin uygulanmaya geçtiği illerden biri Kayseri, ilçelerden biri ise Kayseri’nin Develi İlçesidir. İlçe Müftülüğü olarak Devletimizin üç Kurumu arasında imzalanan protokol gereği başlatılan bu projeyi Develi İlçemizde en güzel şekilde, kurumlar arası işbirliği halinde uyguladık. Düzenlediğimiz “Yıl Sonu Kültür Şenliği Programı” ile projenin bu yılki kısmını tamamladık. Etkinlik sonunda öğrencilerle birlikte mesire alanında mıntıka temizliği yaparak gençlerimizin değerlerinin yanında çevre temizliği konusunda da gereken ilgi ve alakayı gösterdiklerine şahit olduk. Projeye ilçemiz Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulları dahil edilmişti. Proje çerçevesinde yapılan etkinliklere Develi Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi olarak her türlü katkıyı sunduk. Gençlik Merkezimizde öğrenci ve velilere yönelik sohbetler, iftar programları, Çanakkale programı, sanatsal etkinlik ve bunun gibi çeşitli etkinlikler düzenledik. Mesire alanlarında çeşitli dini ve kültürel etkinlikler gerçekleştirdik, gençlerimize mahalli imkanlar ölçüsünde ikramlar sunup, yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller takdim ettik” dedi.

Emin Patan, “Bu proje çerçevesinde desteklerini esirgemeyen Develi Kaymakamlığımıza, Develi Belediye Başkanlığımıza, her türlü özveri ve gayreti gösteren Develi Diyanet Gençlik Merkezi Manevi Danışmanımız Mustafa Bozbey’e, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Kazım Özdemir’e, Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Selim Develioğlu’na, Develi Müftülüğü Gençlik Koordinatörleri Rukiye Eken ve Rasul Yalçın’a, KYK Develi Kız Yurdu Manevi Danışmanı Rukiye Apılı’ya, projeye katılan öğrencilere ve velilerimize çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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