Yedi Hilal Derneğinden Eru Bahar şenliklerine protesto

1-4 Haziran tarihleri arasında 21. Bahar Şenliği adı altında yapılması planlanan Erciyes üniversitesindeki etkinliklere ilişkin Yedi Hilal Derneği Kayseri Şube Başkanı Av. Hacı Hasan AYDIN şunları kaydetti.

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  • 02.06.2022 15:53
  • Güncelleme: 02.06.2022 15:53
Yedi Hilal Derneğinden Eru Bahar şenliklerine protesto

Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın 58.maddesi gereği devlet kurumları gençleri kötü alışkanlıklardan korumalı ve bu alışkanlıkların oluşabileceği ortamlara karşı önlemler almalıdır. Erciyes Üniversitesinde yapılacak olan şenlik adındaki ortamda daha önceki tecrübelerden anlaşıldığı üzere ne yazık ki üniversite yönetiminin anayasanın kendilerine yüklediği görev ve misyonu yeterince üstlenmediklerini görülmektedir. 

- Türk Ceza Kanununda Genel Ahlaka Karşı Suçlar olarak düzenlenen Madde 225: Hayasızca hareketler ve Madde 226: Müstehcenlik suçlarına karşı idarenin önleyici önlemleri alması gerekmektedir. Üniversite yönetiminin öncülüğünde düzenlenen “şenlik”  için oluşturulan şartların bu suçların oluşmasına sebep olacağı geçmiş yıllarda yapılan benzer etkinliklerde acı şekilde tecrübe edilmiştir. Tüm bu durum bilinirken üniversite yönetiminin şenliklerin mevcut şartlarda yapılması konusundaki ısrarı şaşırtıcıdır.

-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 08.08.2012 tarih ve 5119-35028 sayılı yazıları ile (Kampüs içi ve dışı düzenlemeleri kapsamında kampüste bulunması nedeniyle) sosyal tesislerimizde alkollü içki satışı kaldırılmıştır" ifadeleri yer almıştır. Genelgede, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmenin disiplin suçu olarak kabul edildiği belirtilmiştir. Genelgenin son paragrafında ise yükseköğretim kurumlarına ait kampüs içi ve dışındaki tüm mekanlarda belirtilen hükümlere göre işlem ve uygulama yapılması istenmiştir. 
Bahsi geçen tarih sayılı YÖK yazısının gereği konusunda üniversite yönetiminin görevini ifası kamuoyunca dikkatle takip edilecektir.
- Yukarıdaki normlar doğrultusunda süreç boyunca idarenin gerekli denetimleri ve idari işlemleri yapması gerekmektedir. Bu konudaki aksaklıklardan kaynaklanan olumsuz durumlarda idarenin sorumluluğuna gidilebilir. Bunlarla birlikte bugüne kadarki tecrübeler göstermiştir ki bu olumsuz durumlar engellenememektedir. 
Biz Yedi Hilal Üniversite gençlerimizle birlikte şenlik şartlarına rızamızın olmadığını ve meydana gelebilecek olumsuzluklar halinde sorumlu paydaşlara karşı gerekli adli ve idari başvuru yollarını kullanacağımızı kamuoyuna arz ederiz.
 

Kurumsal Haber

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