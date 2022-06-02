Sarraf İncetoprak: 'Düğün sezonu yaklaşıyor, piyasa canlanacak'

İncetoprak, Amerika Merkez Bankası’ndan gelecek faiz kararı ile piyasadaki nakit darlığını çözümüyle alakalı strateji belirlenecek. Düğün sezonunun da yaklaşmasıyla piyasa canlanacak” dedi.

Altın ve döviz kurundaki dalgalanma hakkında konuşan Kayseri'de sarraflık yapan Kemal İncetoprak, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının geçtiğimiz haftalarda toplanarak faiz kararını açıkladığını ifade etti. İncetoprak, “Ülkesel olarak ciddi manada enflasyon sıkıntısını hissettiğimiz ama çözümlerini de bize geçirebilecek bir yöntemin olduğunu bununla ilgili Sayın bakanımız Nureddin Nebati’nin, yaptığı açıklamalar piyasayı bir nebze rahatlatmıştı. Bu fiyatların hareketlenmesinin birkaç farklı sebebi var. İlk etapta ekonomik gelişmeler daha sonrası da siyasi gelişmeler daha sonra askeri gelişmeler farklı detaylardan geçen verilen bizler için önemli bu da fiyatın şekillenmesini sağlıyor. Ekonomik gelişmelerden geçtiğimiz haftalarda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankamız toplanmıştı para piyasası toplantı daha sonra buradan gelen faiz kararı vardı beklenildiği gibi yüzde 14 de sabit bırakılmıştı. Bu yılbaşından beri hatta yılbaşından önceki döneminde düşüşlerle beraber yüzde 14 bandında sabit ilerliyor. Sabit kalma sebeplerinden biri de enflasyonu düşürecek parametrelerinin tam oturmadığı bekleniyor daha sonrasında tekrar faiz indirimi söz konusu oluyor” dedi.

‘DÖVİZDE DÜŞÜŞ BEKLENMİYOR’

Amerika Merkez Bankası’nın haziran ayının 15‘inde toplanacağını ve oradan çıkacak kararın stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, “Euro ve dolar bölgesinde çok güçlü sergileniyor. Yabancı paralar Türk lirasına karşı şu an için kısa vadede düşüşüyle alakalı bir beklentimiz yok. Vatandaş olarak da esnaf olarak da çok mümkün görülmüyor. Uzun vadeye yaymak gerekiyor. Yatırımcı için de önümüzdeki zamanlar düğün dönemi İç Anadolu’da yaz dönemi demek düğün dönemi demek. Vatandaşlarda ister istemez altın alışverişi yapmak durumunda kalacaklar. Gelin takısız olmaz derler mecbur altın alınacak. Doğal olarak arz talep dengesiyle beraber fiyatlarda kurlarda sabit stabil devam etse bile arzdan dolayı talepten dolayı fiyatlarda bir yükseliş gösterebilir. Daha önce gram altında 1062 lira gibi bir rekor fiyatımız var şu anda hedeflediğimiz fiyat o çok da bir frak kalmadı aslında 980 lira 985 lira bandında ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Güncel altın ve döviz fiyatları ise şöyle;

24 ayar gram altın: 982 lira,

22 gram altın: 955 lira,

çeyrek altın: 1610 lira satış fiyatı ise 1570 lira,

Dolar: 16,50 kuruş,

Euro: 17 lira 60 kuruş olarak işlem görüyor.

